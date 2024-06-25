《神州頭條》財經報章頭版摘要：打造六大消費新場景培育新增長點

《經濟通通訊２５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全國科技大會、國家科技獎勵大會、兩院院士大會在京召開

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全國科技大會、國家科技獎勵大會、兩院院士大會２４日上午在人民大會堂召開。國家主席習近

平出席大會並發表講話稱，必須充分認識科技的戰略先導地位和根本支撐作用，錨定２０３５年

建成科技強國的戰略目標，加強頂層設計和統籌謀劃，加快實現高水平科技自立自強。



中關村的印記：金融與科技雙向奔赴

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記者近期走進北京市中關村國家自主創新示範區科創金融改革試驗區，沿著監管部門、金融機構

、科創企業等各方面協力寫就科技金融大文章的筆觸，閱讀金融潤澤科創、科技改變金融、金融

與科技雙向奔赴書寫的發展新篇章。



五部門：打造消費新場景

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為培育和壯大消費新增長點，發改委等５部門日前發布《關於打造消費新場景培育消費新增長點

的措施》，提出培育餐飲消費新場景、大宗消費新場景等六項重點任務，要求各地高度重視培育

消費新場景有關工作，切實加強系統謀劃，推動政策盡快落地見效。





《上海證券報》



全國科技大會、國家科技獎勵大會、兩院院士大會在京召開

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全國科技大會、國家科技獎勵大會、兩院院士大會２４日上午在人民大會堂召開。國家主席習近

平出席大會並發表講話稱，必須充分認識科技的戰略先導地位和根本支撐作用，錨定２０３５年

建成科技強國的戰略目標，加強頂層設計和統籌謀劃，加快實現高水平科技自立自強。



多部門推動打造消費新場景培育消費新增長點

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發改委、商務部、文旅部等五部門昨日發布《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施》，

圍繞餐飲消費、文旅體育消費、購物消費、大宗商品消費、健康養老托育消費和社區服務消費等

六方面制定一系列舉措，旨在進一步培育和壯大消費新增長點。



以上市公司投資價值提升，促進資本市場高質量發展

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中證監主席吳清近日在２０２４陸家嘴論壇上再次強調，「大力推動上市公司提升投資價值」。

投資價值提升的前提是市場質量的提高。提高上市公司質量是全面實現資本市場治理體系和治理

能力現代化的內在要求，也是全面建成與金融強國相匹配的高質量資本市場的必由之路。





《證券時報》



習近平同波蘭總統杜達會談

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６月２４日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的波蘭總統杜達舉行會

談。習近平指出，中方願同波方一道，推動兩國關係持續向更高水平發展，為變亂交織的世界注

入更多穩定性和確定性。



五部門：打造六大消費新場景培育消費新增長點

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發改委、農業部、商務部、文旅部、市場監管總局日前發布《關於打造消費新場景培育消費新增

長點的措施》，要求圍繞居民吃穿住用行等傳統消費和服務消費，培育餐飲、文旅體育、購物、

大宗商品、健康養老托育、社區等六大消費新場景，培育和壯大消費新增長點。



增加分紅頻率在行動，「真金白銀」回報投資者

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在監管層積極引導下，近年來，上市公司分紅規模、分紅頻率明顯改善。數據顯示，２０２３年

Ａ股公司擬分紅金額已達２﹒２４萬億元人民幣，創下歷史新高。另據不完全統計，雖然半年報

披露尚未啟幕，但今年已有上百家Ａ股公司公告了年中分紅預案或中期現金分紅安排，較往年同

期大幅增加。（ｌｃ）

