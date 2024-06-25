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AH股新聞

25/06/2024 17:05

《神州經脈》李強有信心實現５％增長，股匯跌，嫦娥月背採樣返回

　　《神州經脈》滬深股市昨日創下近月低位，今日（２５日）接力下跌，儘管個股升多跌少，
然而下跌個股較集中在市值偏大股票，滬綜指半日收跌，午後一度抹平跌幅，然而尾盤半導體及
券商保險等板塊進一步下跌，帶動滬指全日收跌０﹒４４％，連續第五個交易日下跌，報
２９５０點，盤中低見２９３５﹒５４點，創２月２１日以來新低。
　　深成指全日跌０﹒８３％，科技股權重更高的創業板指全日挫１﹒８２％，科創５０指數更
瀉２﹒８９％。留意兩市全日成交只有６４８２億元（人民幣．下同），按日減少６﹒８％，時
隔一日再回到今年低位。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日早盤一度收復７﹒２６關，但午後跌幅再度擴大，
收報７﹒２６２８，較上個交易日４時３０分收盤價跌１０點子，八連跌，續創去年１１月１４
日以來逾七個月新低，全日在７﹒２５７０－７﹒２６３１之間波動。今日人民幣兌一美元中間
價報７﹒１２２５，較上個交易日跌２４點子，五連跌，創去年１１月２２日以來逾七個月新低
，與市場預測偏離收窄至逾１３６０點，上個交易日報７﹒１２０１。
　
＊今日新聞精選＊
　
１﹒　２０２４年夏季達沃斯論壇今起一連三日在遼寧大連舉行，國務院總理李強致辭時表示，
中國經濟保持了回升向好的態勢，中國有信心、有能力實現全年５％左右的經濟增長目標。他又
提到，中國經濟當前需要「固本培元」，解決重大經濟問題需要政策的組合拳，包括財政政策和
金融手段；在宏觀調控採取重大政策時會更加強調長短結合，標本兼治。
　
２﹒　在２０２４夏季達沃斯論壇上，寧德時代董事長曾毓群表示，其民用電動載人飛機合作項
目取得進展，預計２０２７年到２０２８年可支持約２０００到３０００公里的航程。這是寧德
時代首次透露其電動飛機航程信息。曾毓群表示，寧德時代已成功試飛４噸級民用電動飛機，正
在「積極投入」並加速８噸級研發。該８噸級飛機預計於２０２７到２０２８年發布，屆時可支
持約２０００到３０００公里的航程。
　
３﹒　國家審計署審計長侯凱今日上午向十四屆全國人大常委會作《國務院關於２０２３年度中
央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。報告顯示，２０２３年，中央一般公共預算收入
總量約１０﹒７４萬億元，支出總量約１４﹒９萬億元，赤字４﹒１６萬億元，與調整後的預算
持平。在中央部門預算執行方面，２０２３年重點審計的４１個部門及所屬３４６家單位收到財
政預算撥款５８２４﹒０４億元，此次發現各類問題金額２２６﹒２６億元。其中，中央部門本
級和所屬單位問題金額分別為３６﹒２９億元和１８９﹒９７億元，佔比分別為１６％和８４％

　
４﹒　據「領事直通車」微博發布，為進一步促進中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，
對新西蘭、澳洲、波蘭３個國家持普通護照人員試行免簽政策。２０２４年７月１日至２０２５
年１２月３１日期間，上述國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過
１５天，可免簽入境。上述國家不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證。
　
５﹒　外電消息指，加拿大副總理方慧蘭宣布，將自７月２日開始就中國電動車事宜進行為期
３０天的公眾諮詢，有可能仿效美國及歐盟，向中國進口電動車及電動車電池徵收新關稅。另外
，在歐盟準備對中國生產的電動汽車徵稅之際，作為歐洲汽車業大國的德國派出副總理兼經濟部
長哈貝克訪問中國，《彭博》引述知情人士稱，中國商務部部長王文濤在北京會見哈貝克時，暗
示可下調對大排量轎車進口關稅，作為德國游說歐盟放棄對中國電動汽車加徵關稅的回報。中國
目前對歐盟乘用車進口徵收１５％的關稅。
　
６﹒　據內媒報道，昨晚起陸續有包括中國大陸在內多個國家和地區的ＡＰＩ開發者在社交媒體
上表示收到來自ＯｐｅｎＡＩ的「警告信」，信中指錄得其來自ＯｐｅｎＡｌ目前不支持地區的
ＡＰＩ流量，７月９日起ＯｐｅｎＡＩ將採取額外措施，停止來自不在ＯｐｅｎＡＩ支持的國家
和地區名單上的ＡＰＩ使用。目前ＯｐｅｎＡＩ的ＡＰＩ向１８８個國家和地區開放，但名單上
沒有中國（包括香港和澳門）。內媒引述業內人士指，ＯｐｅｎＡＩ一直未有向中國提供服務，
但一些中國用戶有方法對接ＯｐｅｎＡＩ官方提供的ＡＰＩ；ＯｐｅｎＡＩ這次表態將停止對中
國提供ＡＰＩ服務，對於冀借助ＯｐｅｎＡＩ大模型套殼創業的公司來說將是「滅頂之災」。
　
７﹒　據內媒《中國經營報》引述內地信託業內消息指，部分信託公司近期收到了監管機構的窗
口指導，被通知中證監批准的公募基金代銷牌照公司不得代銷信託產品，如果有關規定全面落地
，則意味著公募基金、券商等由中證監監管的金融機構將不能再代銷信託產品，只能通過信託公
司自主銷售或者銀行代銷。
　
８﹒　嫦娥六號探測器返回器今日下午２時許準確著陸於內蒙古四子王旗預定區域，工作正常，
標誌著探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功，實現全球首次月球背面採樣返回。中共總書記、國
家主席、中央軍委主席習近平代表黨中央、國務院和中央軍委致電祝賀探月工程嫦娥六號任務取
得圓滿成功。（ｓｌ）

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