《鍾之日記》港股未穩陣腳，當心前方有浪

《鍾之日記》６月２５日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



昨天（２４日）恒指跌不足１點，險守１８０００關。今天高開６０點，其後升幅持續擴大

，最高曾升至１８２３１，迫近２０天線（１８２３４），全日收報１８０７２，升４５點或

０﹒３％，主板成交逾９３７億元。不過從技術上看，恒指連續第三個交易日收低於５０天線（

現約１８１０１），而本周四（２７日）是期指結算日，再加上６月份又是基金半年結，可能為

後市帶來波動。

另外，友邦保險（０１２９９）加大回購力度，決定額外回購總值２０億美元股份，可惜股

價未見太大正面反應，最高位５５﹒８５元僅比上日收市價高０﹒３元，其後股價反覆回落，最

終倒跌０﹒８％，收報５５元。



＊Ａ股五連跌，成交續低迷＊



滬深股市昨日（２４日）創下近月低位，今早接力下跌，午後一度抹平跌幅，然而尾盤半導

體及券商保險等板塊進一步下跌，帶動滬指全日收跌０﹒４４％，連續第五個交易日下跌，報

２９５０點，盤中低見２９３５﹒５４點，創２月２１日以來新低。

深成指全日跌０﹒８３％，科技股權重更高的創業板指全日挫１﹒８２％，科創５０指數更

瀉２﹒８９％。留意兩市全日成交只有６４８２億元人民幣，按日減少６﹒８％，時隔一日再回

到今年低位。

還值得關注的是Ａ股股王換位，茅台（滬：６００５１９）隨著酒價信仰崩塌危機，股價連

連下跌，失落股王地位，即使今日受停止整箱投放消息提振，股價反彈０﹒７％，公司總市值以

１﹒９萬億元，輸仍號稱「宇宙行」、市值達２萬億元的工商銀行（滬：６０１３９８）。

２０２４年夏季達沃斯論壇今起一連三日在遼寧大連舉行，國務院總理李強致辭時表示，中

國經濟保持了回升向好的態勢，中國有信心、有能力實現全年５％左右的經濟增長目標。



＊英偉達捱沽，中芯挫逾４％＊



英偉達股價連跌三日，市值累計蒸發約４３００億美元，進入調整階段。該股周一收挫

６﹒７％，創４月以來最大單日跌幅，公司市值回到３萬億美元以下，讓出全球市值第一寶座。

市場估投資者正在獲利了結，包括英偉達ＣＥＯ黃仁勳也在拋售自家股票。據美國證券交易

委員會的文件顯示，黃仁勳６月１３日至２１日累計減持了７２萬股，套現９４６０萬美元；英

偉達首席財務官克雷斯及其他高管也在減持。英偉達將在當地時間６月２６日舉行年度股東大會

，市場密切關注高層表態。

儘管近日大跌，但英偉達今年漲幅仍超１４０％，在標普５００指數成分股中排名第二。對

於英偉達股價的長期發展，華爾街意見不一，整體情緒仍偏於樂觀。

今日港股晶片股亦走弱，中芯國際（００９８１）收跌４﹒３％，華虹半導體

（０１３４７）挫６﹒２％，宏光半導體（０６９０８）削一成。



＊內地電訊三子再遭美敲打，影響料不大＊



據《路透》引述消息報道，美國拜登政府正在調查中國三大國有通訊商中國移動

（００９４１）、中國電信（００７２８）和中國聯通（００７６２），擔心三家公司可能透過

其美國雲和互聯網業務獲取美國數據，並將其提供給中國當局。報道還指出，美國商務部還在調

查中國三大通訊商以及阿里巴巴（０９９８８）在美國的雲服務產品，有消息人士稱，商務部官

員尤其擔心中國移動部分擁有的位於加州矽谷的一個資料中心。

三大國有通訊商在美國僅剩少量業務，因美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）禁止這三家企業在

美國經營電話和寬頻服務，於是三股今日表現未受衝擊也是理所當然，中聯通今日漲近２％，中

電信（００７２８）升１﹒８％，中移動（００９４１）升０﹒７％。

至於阿里雲被美國當局調查亦非新聞，阿里股價全日升０﹒８％。

中國駐華盛頓大使館就有關報道內容表示，希望美方停止以虛假藉口打壓中國企業，中方將

繼續捍衛中國企業的權益。







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