《中國要聞》習近平同波蘭總統會談，對波蘭實施１５日免簽政策

《經濟通通訊社２５日專訊》國家主席習近平２４日下午在北京人民大會堂同來華進行國事

訪問的波蘭總統杜達舉行會談。習近平指出，今年是中波建交７５周年。中方願同波方一道，推

動兩國關係持續向更高水平發展。中方決定對波蘭公民實施１５日單方面免簽政策。

習近平強調，雙方要理解和支持彼此維護國家主權、安全、發展利益所作的努力，共同反對

冷戰思維、陣營對抗，維護以聯合國為核心的國際體系，推動構建平等有序的世界多極化和普惠

包容的經濟全球化。雙方要用好中波政府間合作委員會等機制平台，加強各領域合作的戰略協調

和統籌規劃，高質量共建「一帶一路」，保障和推進中歐班列等重大項目合作，加強貿易、農業

、數字經濟、綠色產業、清潔能源等領域合作。中方歡迎更多優質波蘭農食產品進入中國市場，

支持擴大雙向投資，希望波方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。



＊波蘭明年上半年將擔任歐盟輪值主席國＊



杜達表示，波方高度評價中國在國際事務中秉持的理念以及為世界和平與發展作出的重要貢

獻。波方堅定恪守一個中國原則，願同中方繼續推進共建「一帶一路」合作，深化經貿、農業、

基礎設施、互聯互通、人文等領域交流合作，拓展創新、數字經濟、新能源汽車等新領域合作，

歡迎更多中國企業赴波蘭投資。明年上半年波蘭將擔任歐盟輪值主席國，波方願為推動歐盟同中

國關係發展發揮建設性作用，並繼續促進中東歐國家同中國合作。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。習近平強調，中方在烏克蘭危機上的立場就是勸和促談、

政治解決。當前應努力避免衝突擴大激化，努力推動局勢降溫，努力創造和談條件。這符合包括

歐洲在內的國際社會利益。中方反對一些人藉口中俄正常貿易轉移矛盾，抹黑中國。中方鼓勵和

支持一切有利於和平解決危機的努力，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方願繼

續以自己的方式為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

會談後，兩國元首共同見證簽署關於經貿、農業等領域多項雙邊合作文件，並發表《中華人

民共和國和波蘭共和國關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（２０２４－２０２７年）》。

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