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25/06/2024 09:18

《中國要聞》習近平出席全國科技大會，加快實現科技自立自強

　　《經濟通通訊社２５日專訊》全國科技大會、國家科學技術獎勵大會和中國科學院第二十一
次院士大會、中國工程院第十七次院士大會昨日上午在人民大會堂隆重召開。國家主席習近平出
席大會，為國家最高科學技術獎獲得者等頒獎並發表講話稱，實現高質量發展要靠科技創新培育
新動能。必須充分認識科技的戰略先導地位和根本支撐作用，錨定２０３５年建成科技強國的戰
略目標，加強頂層設計和統籌謀劃，加快實現高水平科技自立自強。（ｌｃ）

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