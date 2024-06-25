【提振內房】深圳二手房周交易量３年高，學者：政策效力逐步兌現

《經濟通通訊社２５日專訊》據《證券時報》報道，５１７樓市新政出台超過一個月，深圳

樓市逐步進入政策效果兌現期。昨日，深圳市房地產中介協會最新公布的數據顯示，上周二手房

錄得１３６２套，環比增長４％，再次創下近３年來新高。

另據深圳中原研究中心的數據顯示，上周深圳全市二手住宅共成交１２０５套，環比上升

３９％。截至６月２３日，本月深圳全市一手住宅成交１９６９套，二手住宅成交３１０９套。

中指研究院數據顯示，５月１８日至６月１７日，深圳新房和二手房合計成交６４２２套╱

６３﹒５３萬平方米。其中，新房住宅成交２２８６套╱２３﹒２１萬平方米，比新政前一個月

上漲３﹒９６％；二手住宅共成交４１３６套╱４０﹒３２萬平方米，比新政前一個月上漲

２﹒８６％。

中指研究院華南分院高級分析師孫紅梅指出，新政對近期樓市有一定提振作用，樓盤來訪量

、看房量上升，市場活躍度顯著增強，近期深圳樓市周度成交表現出持續上漲趨勢。５月量價較

上月有一定的跌幅，主要還是政策到來已經是月底，後期對市場的影響還未充分發揮，加之二手

房過戶流程較長，成交數據滯後，政策效力將在６月逐步兌現。（ｒｙ）

