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AH股新聞

25/06/2024 11:16

《中國要聞》電商價格戰持續，頭部主播漸退場

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《２１世紀經濟報道》消息，經過一個月的廝殺，各電商平
台相繼發布６１８戰報，但今年戰報依舊未公布具體ＧＭＶ數字，而是公布品牌、熱門品牌成交
額、直播訂單量、會員數等增長情況。而取消預售模式、簡化流程、拉長大促時間、投入大額紅
包等措施的背後，透露出電商平台的日益漸長的焦慮。
　　此外，頭部主播情況也不樂觀。近期，三隻羊公司發布最新戰略調整，逐步淡化小楊哥的影
響力，並將其直接帶來的營收份額控制在２０％以內。辛巴開啟解封後的首場直播，並宣布以後
直播會愈來愈少；李佳琦在媒體發布會上表達了今年６１８的艱難；今年羅永浩缺席了交個朋友
（０１４５０）的京東（０９６１８）和視頻號直播間。
　　根據星圖最新數據，今年６１８全網銷售總額為７４２８億元（人民幣．下同），而去年為
７９８７億元，同比下降７％。其中，綜合電商天貓、京東和拼多多共５７１７億元，同比下降
６﹒９％；直播電商抖音、快手和點淘共２０６８億元，增長１２％。
　　為了尋求更大的增量，各大電商平台跟隨市場環境做出諸多改變，今年６１８不僅比拼價格
，也在優化服務體驗、商戶扶持方面爭奪更多消費者。這些舉措是因電商平台要從用戶、商戶角
度出發來穩住大盤，是勢在必行之事。（ｒｙ）

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