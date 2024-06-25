【內房困局】財新：廣州今年計劃供地逾９０宗，上半年僅賣出４地

《經濟通通訊社２５日專訊》據《財新》報道，廣州今天出讓一宗位於荔灣區的住宅地，引

來保利（滬：６０００４８）、貝殼（０２４２３）、綠城（０３９００）三家企業競拍。這宗

地塊的計容面積為２﹒５８萬平方米，起拍總價為６﹒４５億元（人民幣．下同），最終保利以

約７億元奪得，成交樓面價約２﹒７１萬元╱平方米，溢價率為８﹒５％。據了解，競拍前地方

政府多次向房企詢問意向價格，「力保」出讓成功。地塊起拍樓面價約２﹒５萬元╱平方米，遠

低於該區此前的宅地成交價格。

據統計，上半年廣州僅有４宗宅地成交，土地出讓金合計６４﹒７７億元，荔灣區這宗地塊

也是上半年唯一一宗溢價成交。多份文件顯示，廣州市政府計劃今年出讓宅地９０宗以上，如今

已到年中，廣州全年宅地出讓計劃完成率不足５％。



＊廣州樓市價量齊跌，房企拿地謹慎＊



多名業內人士認為，自然資源部重申合理控制新增商品住宅用地供應後，廣州出讓涉宅地塊

受到一定限制。這是土地市場冷清的原因之一。

自然資源部要求，商品住宅去化周期在１８個月至３６個月之間的城市，要根據本年度內盤

活的存量商品住宅用地面積，動態確定新出讓宅地面積上限。據中指研究院數據，截至４月，廣

州新建商品住宅去化周期為２６個月，需要縮減供地規模。

另外，一名龍頭房企投拓人士表示，盡管有關部門直接找房企洽談價格，但極少有房企願意

拿地。今年上半年廣州樓市量價齊跌，且市場還在探底。（ｒｙ）

