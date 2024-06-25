《中國要聞》中國即日起開放進口馬來西亞鮮食榴蓮

《經濟通通訊社２５日專訊》海關總署公告，根據中國相關法律法規和中國海關總署與馬來

西亞農業及糧食安全部關於馬來西亞鮮食榴蓮輸華植物檢疫要求的規定，即日起，允許符合相關

要求的馬來西亞鮮食榴蓮進口。

中國國務院總理李強上周三（１９日）在馬來西亞與總理安瓦爾會談，會後兩國總理共同見

證多項雙邊合作文件的簽署，當中就包括開放馬來西亞鮮食榴蓮進口的文件。

據內媒報道，中國是全球最大榴蓮進口國和消費國。２０１１年起，中國進口馬來西亞的榴

蓮果肉和榴蓮醬，２０１８年進口擴大至冷凍榴蓮整果。中國今次允許馬來西亞鮮食榴蓮進口，

意味以往只能以整顆冷凍或製品形式進口的馬來西亞榴蓮，可以常溫保存的新鮮狀態進入中國市

場。

此前，中國僅從泰國、越南和菲律賓進口鮮食榴蓮。其中，泰國榴蓮佔比最大，去年中國從

泰國進口鮮食榴蓮約９２萬噸，總價值約４５﹒６６億美元，佔中國鮮食榴蓮進口總量的

６５﹒１５％。第二位是越南，去年進口約４９萬噸，總價值約２１﹒３７億美元，佔比

３４﹒５９％。菲律賓排第三，進口量３７６３噸，總價值約１３００萬美元，佔比０﹒２６％

。（ｓｌ）

