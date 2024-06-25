《打擊貪腐》華潤置地原主席唐勇受賄逾７千萬，判囚１５年

《經濟通通訊社２５日專訊》時隔近兩年，華潤置地（０１１０９）原黨委書記、董事局主
席、首席執行官唐勇受賄案在６月２４日一審宣判，四川省綿陽中院以唐勇犯受賄罪，判處其有
期徒刑１５年，並處罰金５００萬元人民幣。一審判決認定，唐勇的受賄金額約為７３６７萬元
人民幣。（ｃｔ）
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25/06/2024 16:27
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期徒刑１５年，並處罰金５００萬元人民幣。一審判決認定，唐勇的受賄金額約為７３６７萬元
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