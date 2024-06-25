《Ａ股行情》滬指稍低開０﹒０１％人幣續貶，夏季達沃斯論壇開幕

《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市昨日（２４日）創下２月底以來新低，今早接力窄幅
低開，滬綜指稍微低開０﹒０１％，報２９６２﹒７７點，深成指低開０﹒１４％，創業板指低
開０﹒４％，白酒股造好，半導體股走低。
人民幣中間價貶勢持續，今報７﹒１２２５，較上個交易日跌２４點子，五連跌，創去年
１１月２２日以來逾七個月新低。
人民銀行今日進行３０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放２１４０億元，單
日放水量為上周二以來一周新高，且連續第七個交易日放水共６５００億元。
中國國家主席習近平在全國科技大會、國家科學技術獎勵大會和中國科學院院士大會、中國
工程院院士大會上表示，必須錨定２０３５年建成科技強國的戰略目標，加強頂層設計和統籌謀
劃，加快實現高水平科技自立自強。
夏季達沃斯今日開幕，關注國務院總理李強將出席並致辭。
據《路透》引述消息報道，美國政府正在調查中國三大國有通訊商中國移動（００９４１）
（滬：６００９４１）、中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）和中國聯通
（００７６２）在美國的雲服務和互聯網業務，阿里雲亦在調查範圍內。
距離歐盟對中國電動汽車加稅進入倒計時，據《彭博》引述知情人士說，中國商務部部長王
文濤在北京會見德國副總理兼經濟部長哈貝克時，暗示可下調對大排量轎車進口關稅，作為德國
游說歐盟放棄對中國電動汽車加徵關稅的回報。中國目前對歐盟乘用車進口徵收１５％的關稅。
另外，加拿大宣布將就中國電動車進口事宜進行為期３０天的公眾諮詢，有可能仿效美國及
歐盟，向中國進口電動車及電動車電池徵收新關稅。（ｅｙ）
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