《Ａ股行情》滬指午跌０﹒４％再刷低位，茅台升１％市值仍輸工行

《經濟通通訊社２５日專訊》滬深股市昨日（２４日）創下近月低位，今早接力下跌，盡管

個股升多跌少，然而下跌個股較多集中在市值偏大股票，半導體、通信設備、軍工、券商、資源

等板塊下跌，帶動滬綜指半日收跌０﹒３８％，報２９５１﹒９５點，繼續刷新２月底以來新低

，深成指跌０﹒６２％，創業板指更挫１﹒３５％。留意兩市半日成交只有３７９８億元（人民

幣．下同），較上日同時段成交下跌１３﹒２％，或再創今年較低單日成交水平。

人民幣中間價貶勢持續，今報７﹒１２２５，較上個交易日跌２４點子，五連跌，創去年

１１月２２日以來逾七個月新低。

人民銀行今日進行３０００億元７天期逆回購，淨投放２１４０億元，單日放水量為上周二

以來一周新高，且連續第七個交易日放水共６５００億元。

另外值得關注的是Ａ股股王位置「接棒」，茅台（滬：６００５１９）隨著酒價信仰崩塌危

機，股價連連下跌，失落股王地位，即使今日受停止整箱投放消息提振，股價反彈１％，公司總

市值也只有１﹒９萬億元，仍輸號稱「宇宙行」、市值達２萬億元的工商銀行

（滬：６０１３９８）。



＊英偉達連日回吐，拖累Ａ股半導體行業＊



全球最炙手可熱的股票英偉達近日股價接連回調，三天內市值總計蒸發４３００億美元，拖

累費城半導體指數三日連跌。Ａ股半導體板塊承壓，納芯微（滬：６８８０５２）瀉１３﹒１％

，博通集成（滬：６０３０６８）跌停，燦瑞科技（滬：６８８０６１）挫８﹒９％，晶華微

（滬：６８８１３０）挫７﹒８％，美芯晟（滬：６８８４５８）跌７﹒２％；至於作為英偉達

「影子股」的工業富聯（滬：６０１１３８）今早股價同挫４﹒６％。（ｅｙ）



