《Ａ股行情》滬指收跌０﹒４４％五連挫，成交低迷不足６５００億

《經濟通通訊社２５日報道》滬深股市昨日（２４日）創下近月低位，今日接力下跌，盡管

個股升多跌少，然而下跌個股較集中在市值偏大股票，滬綜指半日收跌，午後一度抹平跌幅，然

而尾盤半導體及券商保險等板塊進一步下跌，帶動滬指全日收跌０﹒４４％，連續第五個交易日

下跌，報２９５０點，盤中低見２９３５﹒５４點，創２月２１日以來新低。

深成指全日跌０﹒８３％，科技股權重更高的創業板指全日挫１﹒８２％，科創５０指數更

瀉２﹒８９％。留意兩市全日成交只有６４８２億元（人民幣．下同），按日減少６﹒８％，時

隔一日再回到今年低位。

還值得關注的是Ａ股股王換位，茅台（滬：６００５１９）隨著酒價信仰崩塌危機，股價連

連下跌，失落股王地位，即使今日受停止整箱投放消息提振，股價反彈０﹒７％，公司總市值以

１﹒９萬億元，輸仍號稱「宇宙行」、市值達２萬億元的工商銀行（滬：６０１３９８）。

２０２４年夏季達沃斯論壇今起一連三日在遼寧大連舉行，國務院總理李強致辭時表示，中

國經濟保持了回升向好的態勢，中國有信心、有能力實現全年５％左右的經濟成長目標。他又提

到，中國經濟當前需要「固本培元」，解決重大經濟問題需要政策的組合拳，包括財政政策和金

融手段；在宏觀調控採取重大政策時會更加強調長短結合，標本兼治。

另外，近日網傳摩根大通看淡中國股市，稱該行預測滬指或在年內下探至２３９８點。摩通

方面對內媒表示從未發表過相關研究報告。



＊英偉達下跌拖累晶片股＊



全球最炙手可熱的股票英偉達近日股價接連回調，三天內市值總計蒸發４３００億美元，拖

累費城半導體指數三日連跌。Ａ股半導體板塊承壓，午後跌幅加劇，，納芯微

（滬：６８８０５２）瀉１４﹒５％，燦瑞科技（滬：６８８０６１）挫１０﹒４％，博通集成

（滬：６０３０６８）、晶華微（滬：６８８１３０）跌停，藍箭電子（深：３０１３４８）跌

９﹒３％，聯動科技（深：３０１３６９）挫８﹒９％；至於作為英偉達「影子股」的工業富聯

（滬：６０１１３８）今日股價同挫４％。

市況差成交低迷，加上據傳被禁止代銷信託產品影響業務收入，券商股集體跌，浙商證券

（滬：６０１８７８）瀉３﹒９％，西部證券（深：００２６７３）跌３﹒２％，中國銀河

（滬：６０１８８１）跌３﹒１％，光大證券（滬：６０１７８８）、中金公司

（滬：６０１９９５）跌２﹒４％，中信建投（滬：６０１０６６）走低２﹒２％，華泰證券

（滬：６０１６８８）滑１﹒８％。



＊旅遊股炒作暑假熱度＊



暑假將至旅遊股落鑊，西藏旅遊（滬：６００７４９）漲停，長白山（滬：６０３０９９）

升７％，張家界（深：０００４３０）升５﹒３％，西安旅遊（深：０００６１０）走高

５﹒１％，天目湖（滬：６０３１３６）升４﹒１％。

地產股連跌多日終反彈，招商蛇口（深：００１９７９）漲３﹒３％，綠地控股

（滬：６００６０６）升３％，，金地集團（滬：６００３８３）升２﹒１％，華發股份

（滬：６００３２５）升１﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒７％，新城控股

（滬：６０１１５５）升１﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４５７﹒９０ －０﹒５４

上證綜合指數 ２９５０﹒００ －０﹒４４ ２９６５﹒６９

上證Ａ股指數 ３０９２﹒５３ －０﹒４４

深證成份指數 ８８５０﹒２９ －０﹒８３ ３５１６﹒２６

深圳創業板指數 １７００﹒０２ －１﹒８２

上證Ｂ股指數 ２２６﹒３７ －０﹒４３ ０﹒９８

深證Ｂ股指數 １１１７﹒７４ ＋０﹒９８ ０﹒９４

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