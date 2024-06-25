《Ａ股焦點》方正證券升０﹒４％，出售瑞信證券中國股權增利潤

《經濟通通訊社２５日專訊》方正證券（滬：６０１９０１）公告，擬以８﹒８５億元（人

民幣．下同）出售瑞信證券（中國）４９％股權，交易對價８﹒８５億元雖較兩年前折價超過

２０％，但將增加２﹒７３億元年度利潤；方正證券目前升０﹒４％。

事實上，此次交易由瑞銀集團與方正證券雙雙公告，是時隔一年之後，瑞銀證券與瑞信證券

（中國）在華展業的牌照取捨問題迎來結局；同時亦宣告城堡證券參與競購瑞信證券（中國）出

局。

公告顯示，瑞銀和方正證券已與北京市國有資產經營有限責任公司就出售瑞信證券（中國）

共８５﹒０１％股權達成三方協議。

具體看，交易包括瑞銀集團（ＵＢＳ ＡＧ）向北京國資公司出售所持有的瑞信證券

３６﹒０１％股權，對價為９１３５萬美元（約合人民幣６﹒５０５億元），以及方正證券向北

京國資公司出售其所持有的瑞信證券４９％股權，對價為１﹒２４億美元（約合人民幣８﹒８５

億元）。上述對價基於２０２４年６月２４日１美元折合７﹒１２０１人民幣的匯率進行計算。

交易完成後，瑞銀和北京國資公司將分別持有瑞信證券１４﹒９９％和８５﹒０１％的股權。

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