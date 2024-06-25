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AH股新聞

25/06/2024 09:40

《大灣區》南沙國際郵輪母港重新開航，將加強營銷吸引郵輪公司

　　《經濟通通訊社２５日專訊》暌違四年，廣州南沙國際郵輪母港今日重新啟航，由上海藍夢
國際郵輪股份有限公司旗下「藍夢之歌」郵輪打頭陣，開啟「廣州南沙－越南下龍灣－廣州南沙
」５日４夜旅程。本次開航後，廣州南沙國際郵輪母港將繼續與愛達郵輪、藍夢郵輪、華夏郵輪
、名勝郵輪等公司溝通，利用廣州郵輪客源、區位、硬件等方面的優勢加大市場營銷力度，吸引
郵輪公司以廣州南沙為母港常態化運營。
　　作為全國規模最大的郵輪母港綜合體之一，廣州南沙國際郵輪母港岸線總長７７０米，擁有
１個１０萬總噸和１個２２﹒５萬總噸郵輪泊位及建築面積６萬平方米的航站樓，年設計通關能
力７５萬人次。口岸查驗設施設備的數量和質量在內地郵輪口岸中位居前列。南沙國際郵輪母港
的開港開航，將有效推動南沙、廣州乃至整個粵港澳大灣區的郵輪旅游和郵輪產業發展，對提振
國際郵輪市場、吸引郵輪回歸具有不可忽視的重要作用。
　　南沙邊檢站相關負責人表示，將落實落細國家移民管理局關於外國人乘坐郵輪入境１５天免
簽、郵輪１４４小時過境免簽等便利政策，提前謀劃郵輪旅客１４４小時過境臨時入境許可審批
簽發場地，設置專人服務窗口，進一步滿足國際郵輪旅客多元化、個性化中轉需求。（ｓｌ）

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