《中國要聞》商務部：首５月網上零售額增１２％，ＡＩ產品增兩成

《經濟通通訊社２５日專訊》中國商務部網站發文介紹１－５月中國電子商務發展情況，指

商務部指導舉辦「雙品購物節」、「６１８」活動提前，帶動１－５月網上零售額達５﹒７７萬

億元（人民幣．下同），增長１２﹒４％。其中，實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額比

重為２４﹒７％，比１－４月提高０﹒８個百分點。服務消費增長動力足，重點監測網絡服務消

費增長２３﹒２％，主要在線旅遊平台入境遊銷售額增長１﹒９倍。數字消費亮點多，ＡＩ相關

產品增長２０﹒８％。電商平台以舊換新樞紐作用大，相關產品配送範圍擴展至全國９６％以上

城鎮，５月洗衣機、家具和手機等主要品類提速，分別增長３３％、２１﹒３％和２０％。

此外，隨著商務部會同地方支持電商平台深化「交易＋產業鏈」模式，重點監測Ｂ２Ｂ平台

交易額增長６﹒５％。新技術運用效果明顯，圖文生成、智能選品、數字人值守等人工智能技術

助力商家降本增效，使用率已達二至三成。「數商興農」推動產銷高效對接，源頭直採等模式帶

動農產品網絡零售額增長２４﹒７％。深入實施《數字商務三年行動計劃（２０２４－２０２６

年）》，會同９部門出台《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》。一季度，跨境電商

佔出口比重提升至７﹒８％，拉動出口增長超１個百分點。（ｓｌ）

