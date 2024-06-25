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AH股新聞

25/06/2024 11:07

《中國監管》審計報告：去年中央赤字４萬元，部門問題款２２６億

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國家審計署審計長侯凱今日（２５日）上午向十四屆全國人大
常委會作《國務院關於２０２３年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。這份廣受
關注的年度「經濟體檢」報告顯示，２０２３年，中央一般公共預算收入總量約１０﹒７４萬億
元（人民幣．下同），支出總量約１４﹒９萬億元，赤字４﹒１６萬億元，與調整後的預算持平

　
＊促進穩外貿政策落實不夠精準嚴格，擴投資舉措未有效落實＊
　
　　中央財政管理總體成效較好的同時也存在一些問題，比如「體制結算補助」轉移支付執行偏
離設立初衷、促進穩外貿政策落實不夠精準和嚴格、擴投資相關舉措未有效落實等。
　　在中央部門預算執行方面，２０２３年重點審計的４１個部門及所屬３４６家單位收到財政
預算撥款５８２４﹒０４億元，此次發現各類問題金額２２６﹒２６億元。其中，中央部門本級
和所屬單位問題金額分別為３６﹒２９億元和１８９﹒９７億元，佔比分別為１６％和８４％。
　　在國有資產審計方面，通過關注企業、金融、行政事業和自然資源資產等４類國有資產管理
使用情況，發現的主要問題包括央企會計信息不實、部分信貸投放虛增空轉、新型政務信息化建
設管理模式不規範等。（ｓｌ）

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