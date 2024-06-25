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AH股新聞

25/06/2024 11:34

【達沃斯論壇】朱民：服務性消費當道惟產品有限，導致消費減少

　　《經濟通通訊社２５日專訊》２０２４年世界經濟論壇新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）今
起一連三日在遼寧大連舉行，中國國際經濟交流中心副理事長、世界經濟論壇理事會成員朱民發
表演講時談到，目前消費佔中國ＧＤＰ的比重與２０００年相比有所降低，其中原因之一是中國
已經進入高收入國家之列，以往民眾消費更多在生活必需品和基本消費品，而現在他們更多關注
奢侈性消費、發展式消費等服務性消費，從物理角度來看，消費的商品變少而且有限。
　　其次是人口老化，隨著老人數量增長，他們消費的產品變少，「我的衣服也穿了十年了，也
還在穿，我的消費變少了，因此，老齡化是一大挑戰」。第三是中國特有的消費模式、消費格局
，從嬰兒到大學階段是每個人消費最多的年齡段，惟一旦開始工作，消費就會減少，「比如２２
歲開始考慮買房、結婚，就會開始存款了，導致消費降低」。
　　朱民認為，２０歲到６０歲群體是未來中國社會的消費主力，但目前來說，他們沒有可消費
的適當產品組合，「我們沒有很好的供給側產品，因此抑制了消費者的需求」。他建議，中國應
該鼓勵這個群體消費，經濟結構應更多向服務業傾斜，此外要提供醫療、教育、娛樂、旅遊等個
性化服務。（ｓｌ）

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