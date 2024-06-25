【達沃斯論壇】李強：有信心有能力實現全年５％左右經濟增長目標

《經濟通通訊社２５日專訊》２０２４年世界經濟論壇新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）今

起一連三日在遼寧大連舉行，國務院總理李強致辭時表示，中國經濟保持了回升向好的態勢，一

季度經濟總量同比增加了５﹒３％，實現了良好開局，二季度有望繼續穩中向好，中國有信心、

有能力實現全年５％左右的經濟成長目標。他又提到，中國經濟當前需要「固本培元」，解決重

大經濟問題需要政策的組合拳，包括財政政策和金融手段；在宏觀調控採取重大政策時會更加強

調長短結合，標本兼治。在經濟發展中，要讓市場在配置資源當中發揮決定性的作用，更好發揮

政府作用；而要發展新產業，還是要靠市場、靠企業。



＊新領域新賽道有望培育出多個超萬億規模支柱產業＊



李強表示，中國新興產業具有較強競爭力的真正根源在於，規模經濟效應的持續顯現能攤薄

企業創新成本，增強企業競爭力。要把握科技革命和產業變革的新機遇；從產業層面看前沿技術

多點突破、相互融合，推動生產力水平實現新的大幅躍升，新領域新賽道有望培育出多個超萬億

規模的支柱產業。



＊經濟增速放緩令世界經濟的蛋糕不再容易做大＊



李強並指，要正視當前世界經濟的增長困境，經濟增速放緩令世界經濟的蛋糕不再容易做大

。疫情以來世界經濟復甦艱難，世界經濟增長動力不足既有疫情的衝擊、通脹高企、債務加劇等

階段性因素，也有一些深層次矛盾問題。從宏觀上表現主要為經濟增速放緩，中觀上看體現為投

資收益在下降；不同主體之間的競爭在加劇，「內捲大大增多了」，你爭我奪的情況在一定程度

上，導致一些地方逆全球化抬頭，出現地緣衝突加劇等問題。

他認為，各國如果只考慮自身利益最大化，甚至不惜開歷史倒車，搞脫勾斷鏈及小院高牆，

只會抬高全社會、全球的經濟運行成本，割裂地區之間的經濟連繫，激化矛盾及紛爭，把世界各

國拖入爭蛋糕、但蛋糕愈爭愈少的惡性循環中。他呼籲維護開放市場環境，推進貿易和投資自由

化、便利化；在保護知識產權的基礎上，為科技創新營造公平、非歧視的環境。同時，不能為一

時的經濟成長，推遲綠色轉型目標，應共同推動綠色低碳產業發展，打造綠色經濟成長點。

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