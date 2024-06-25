《打擊貪腐》發改委原正司長級官員李國勇涉嚴重違紀違法受查

《經濟通通訊社２５日專訊》中紀委國家監委網站通報，國家發改委原重大項目稽察特派員

辦公室稽察特派員李國勇（正司長級）涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委駐國家發

改委紀檢監察組紀律審查和河南省南陽市監察委員會監察調查。

公開資料顯示，６８歲的李國勇早年在廣州黃埔船廠工作，之後在武漢水運工程學院造船系

學習，１９７７進入國家計劃委員會交通司工作，先後出任科長、副處長、處長、副司長，期間

並在英國威爾士大學理工學院海運系研究生班學習；１９９８年起出任西藏發展計劃委員會任副

主任、主任；２００４年起歷任國家發改委交通運輸司巡視員、國家發改委基礎產業司巡視員、

國家發改委重大項目稽察特派員辦公室稽察特派員（正司長級），期間在長江商學院高級工商管

理碩士班學習，獲得高級工商管理碩士學位，至２０１６年３月退休。在國家發改委任基礎產業

司巡視員期間，李國勇主要負責鐵路發展規劃和建設項目審批以及鐵路投融資改革方案研究。

退休後，中國軌道交通行業的主要技術期刊之一《世界軌道交通》雜誌２０１８年發表一篇

李國勇的專訪，形容李國勇是「軌道專家」。李國勇在專訪中表示，「我是２００５年開始分管

鐵路，２００９年分管城市軌道交通，一直到２０１５年，基本算是跑遍了各個城市」。該篇專

訪直言，「談及我國軌道交通，李國勇毫無疑問擁有發言權」。（ｓｌ）

