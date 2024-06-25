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25/06/2024 15:22

《ＡＩ熱潮》ＯｐｅｎＡＩ停止中國ＡＰＩ服務，套殼公司將滅頂

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據內媒報道，昨晚起陸續有包括中國大陸在內多個國家和地區
的ＡＰＩ開發者在社交媒體上表示，他們收到來自ＯｐｅｎＡＩ的「警告信」，信中指「根據數
據顯示，你的組織有來自ＯｐｅｎＡｌ目前不支持的地區的ＡＰＩ流量。從７月９日起，我們將
採取額外措施，停止來自不在ＯｐｅｎＡＩ支持的國家、地區名單上的ＡＰＩ使用」。
　　根據ＯｐｅｎＡＩ官網，目前ＯｐｅｎＡＩ的ＡＰＩ向１８８個國家和地區開放，但名單上
沒有中國（包括香港和澳門）。這意味ＯｐｅｎＡＩ將停止對中國提供ＡＰＩ服務。《證券時報
》形容，「簡單套殼ＯｐｅｎＡＩ的創業公司，或迎來『滅頂之災』」。
　　報道引述業內人士指出，ＯｐｅｎＡＩ其實一直未有向中國提供服務，也沒有開放中國用戶
註冊和使用。目前要在中國使用ＯｐｅｎＡＩ的能力，主要有兩個渠道：一是對接ＯｐｅｎＡＩ
官方提供的ＡＰＩ，但可能會被隨時封禁；二是對接微軟Ａｚｕｒｅ提供的ＯｐｅｎＡＩ能力，
但申請需企業資質。國內就有不少創業公司通過接入ＯｐｅｎＡＩ　ＡＰＩ的方式，簡單套殼做
大模型或者ＡＩ應用。該業內人士分析，這次ＯｐｅｎＡＩ終止對中國提供ＡＰＩ服務，一方面
將對希望借助ＯｐｅｎＡＩ大模型套殼創業的公司帶來毀滅式打擊，一批沒有核心技術與競爭實
力的公司如果未能及時找到替代方案，就將會被市場淘汰；另一方面，這也將倒逼中國的大模型
公司加速自主研發，並促使更多的創業公司選擇國產大模型，規避日後可能的風險。（ｓｌ）
　

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