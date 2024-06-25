《中國要聞》嫦娥六號返回器成功著陸，完成全球首次月背採樣返回

《經濟通通訊社２５日專訊》嫦娥六號探測器返回器今日下午２時許準確著陸於內蒙古四子

王旗預定區域，工作正常，標誌著探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功，實現全球首次月球背面

採樣返回。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平代表黨中央、國務院和中央軍委致電祝

賀探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功。

嫦娥六號探測器由軌道器、返回器、上升器和著陸器四部分組成，今年５月３日發射升空，

進入環月軌道。６月２日，軌道器和返回器組成組合體留在環月軌道，上升器和著陸器組合體則

降落月球背面南極－艾特肯盆地，展開月背土壤挖掘任務。最後上升器攜帶採集到的月壤從月背

起飛，與軌道器返回器組合體交會對接後，把月壤傳遞給返回器。軌返組合體隨後啟程返回地球

，在接近地球時分離，讓返回器以半彈道跳躍式方式再入大氣層，降落四子王旗著陸場。工作人

員隨後將返回器運回北京開艙。

據專家介紹，在嫦娥六號任務之前，人類共對月球進行了１０次採樣，均位於月球正面。嫦

娥六號著陸的南極－艾特肯盆地是月球最古老、最大的隕石撞擊坑，採集這裏的樣本並進行分析

研究，將填補人類獲取月球背面樣本的空白，加深人類對月球成因和太陽系演化歷史的認知。

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