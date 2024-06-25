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AH股新聞

25/06/2024 14:17

《中國監管》微信視頻號收緊公募直播，業界指需先申請並通過審核

　　《經濟通通訊社２５日專訊》微信視頻號不止暫停私募基金機構和從業人員直播，還收緊公
募機構的直播。據《中國證券報．中證金牛座》報道，近日有多家公募機構反映微信視頻號直播
被收緊，如沒有相關資質，有被關閉的風險。
　　報道指，６月中下旬以來，多家公募機構推出夏季線上策略會，但與以往相比，在策略會正
式上線之前，公募機構需要提前申請金融直播資質。報道引述一家華南地區公募機構的工作人員
透露，收到直播供應商的提示指，鑑於目前微信視頻號的直播審核更加嚴格，最好提前申請金融
直播資質。不過，該工作人員稱，相關申請流程並不繁瑣，等待時間也不長，「基本半天就申請
下來了」。
　　近日微信視頻號團隊發布一則「金融科普直播准入標準更新通知」，指「暫不支持私募基金
機構和私募基金從業人員的申請」，自６月２７日起，對已取得金融科普准入資格的私募基金相
關用戶取消准入資格，被取消准入資格的視頻號用戶不再可於視頻號進行金融科普類直播。
　
＊無相關資質進行直播或會被封號＊
　
　　國家廣播電視總局、文化和旅遊部２０２２年聯合發布的《網絡主播行為規範》明確，對於
需要較高專業水平（如醫療衛生、財經金融、法律、教育）的直播內容，主播應取得相應執業資
質，並向直播平台進行執業資質報備，直播平台應對主播進行資質審核及備案。微信視頻號團隊
當時回應稱，對於需要較高專業水平的帳號，平台需要其完成認證並提供相關資質證明，如果沒
有相關資質，平台將根據違規程度給予封號、掐斷直播、限制推薦、扣除信用分等處置。
　　微信視頻號團隊去年１月發布「金融科普類直播准入標準」明確以上規範，去年底再更新該
標準規範主播行為和直播內容等，包括未經騰訊（００７００）書面許可，主播不得通過直播誘
導用戶進行投資，包括但不限於推薦或提供具體的金融產品或服務等；通過直播圍繞股票、證券
、基金相關知識進行科普直播，直播間需標明主播個人真實姓名、從業編號及所屬公司。最新更
新是在上周二、６月１８日。（ｓｌ）

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