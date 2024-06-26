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26/06/2024 17:48

《駐滬專電》上海法院宣判「拆豆豆」詐騙案，非法募資逾３０億元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海市第一中級人民法院今日公開宣判一
起非法集資詐騙案，被告人聞春林、吳婷等六人成立「拆豆豆」平台集資詐騙，非法吸收公眾存
款逾３０億元（人民幣．下同），造成逾２萬名投資者經濟損失１１億元。上海一中院對聞春林
以集資詐騙罪判處有期徒刑１４年，剝奪政治權利４年，並處罰金３００萬元，對其餘被告人以
非法吸收公眾存款罪分別判處有期徒刑３年６個月至７年刑期，並處罰金。
　　法院審理查明，２０２０年初，聞春林先後成立上海建攀科技（集團）有限公司、上海彩兜
兜網絡科技有限公司，運營「拆豆豆」網上商品交易平台，在無啟動資金，且未獲取融資的情況
下，對外宣稱有專業機構向平台投資、公司能夠上市等，吸引社會公眾入駐「拆豆豆」平台，收
取加盟費、服務費、保證金等。
　　２０２１年１月初，該平台設立「愈拆愈低」板塊，以給予商戶高額銷售補貼、默許刷單交
易等方式吸引平台用戶充值，設置一個月左右的結算周期，從而形成資金池，募集的資金由聞春
林統一支配。直至案發，公司無其他經營業務，因無法維繫上述模式，平台停止用戶提現。
　　在此過程中，聞春林全面管理「拆豆豆」平台的經營活動，制定相關政策；其他被告人參與
公司日常經營管理或幫助宣傳推廣平台等。
　　上海一中院表示，聞春林等人的非法集資行為給被害人造成特別重大的經濟損失，嚴重破壞
國家金融管理秩序，結合本案事實、性質、情節和社會危害程度等，依法作出上述判決。
（ｌｃ）

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