《神州頭條》財經報章頭版摘要：設備更新貸款可享受財政貼息

《經濟通通訊２６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平致電祝賀探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功

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６月２５日１４時７分，嫦娥六號返回器攜帶來自月背的月球樣品安全著陸在內蒙古四子王旗預

定區域。國家主席習近平發來賀電，代表黨中央、國務院和中央軍委，向探月工程嫦娥六號任務

指揮部並參加任務的全體同志致以熱烈祝賀和誠摯問候。



以前所未有的力度開闢事業發展新天地

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黨的十八大以來，國家主席習近平以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，

掌舵領航、力擔千鈞，在新的歷史關頭作出全面深化改革的重大戰略決策，帶領全黨全軍全國各

族人民以前所未有的力度開闢事業發展新天地。



實施設備更新貸款財政貼息政策

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財政部、發改委、人行、金融監管總局日前發布《關於實施設備更新貸款財政貼息政策的通知》

，明確中央財政會同有關方面實施設備更新貸款財政貼息政策。





《上海證券報》



習近平致電祝賀探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功

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６月２５日１４時７分，嫦娥六號返回器攜帶來自月背的月球樣品安全著陸在內蒙古四子王旗預

定區域。國家主席習近平發來賀電，代表黨中央、國務院和中央軍委，向探月工程嫦娥六號任務

指揮部並參加任務的全體同志致以熱烈祝賀和誠摯問候。



以前所未有的力度開闢事業發展新天地

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黨的十八大以來，國家主席習近平以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，

掌舵領航、力擔千鈞，在新的歷史關頭作出全面深化改革的重大戰略決策，帶領全黨全軍全國各

族人民以前所未有的力度開闢事業發展新天地。



符合條件的設備更新貸款可享受財政貼息

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財政部、發改委、人行、金融監管總局等四部門近日發布的《關於實施設備更新貸款財政貼息政

策的通知》提出，銀行向經營主體發放的貸款符合再貸款報銷條件的，中央財政對經營主體的銀

行貸款本金貼息１個百分點。按照相關貸款資金划付供應商賬戶之日起予以貼息，貼息期限不超

過２年。





《證券時報》



習近平致電祝賀探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功

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６月２５日１４時７分，嫦娥六號返回器攜帶來自月背的月球樣品安全著陸在內蒙古四子王旗預

定區域。國家主席習近平發來賀電，代表黨中央、國務院和中央軍委，向探月工程嫦娥六號任務

指揮部並參加任務的全體同志致以熱烈祝賀和誠摯問候。



把握科技革命產業變革重大機遇

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國務院總理李強２５日在大連出席２０２４年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭稱，要正視世界經濟

面臨的增長困境，以更高遠的視野、更寬廣的胸襟來對待發展問題，把握新一輪科技革命和產業

變革的重大機遇，在共同做大蛋糕中尋求自身合理利益，開闢經濟增長新的動力源。



讓年中跨季資金緊張成為過去式

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每逢年中跨季時點，受銀行半年考核、資管產品集中到期贖回等因素影響，金融市場資金需求會

呈現脈衝式放量的季節性波動，人民銀行此時往往會加大流動性短期淨投放規模，平抑資金面波

動。本周，人行公開市場操作已開啟年中跨季流動性呵護模式。（ｌｃ）

