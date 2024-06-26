《鍾之日記》市場欠生機，萬眾炒ＡＩ

《鍾之日記》６月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股成交持續低迷，連續第三日大市總成交額不足１０００億元，全日主板成交近９５２億

元，恒指收報１８０８９，升１７點或升不足０﹒１％。國企指數收報６４７７，升１２點或升

０﹒２％。科技指數收報３６８９，升３４點或升０﹒９％。

隔晚美股英偉達股價連跌兩日後反彈逾７％，港股晶片及ＡＩ概念股跟隨回升；中芯

（００９８１）升２﹒９％，華虹（０１３４７）升４﹒３％，ＡＳＭＰＴ（００５２２）升

５﹒８％，聯想集團（００９９２）則揚０﹒９％。



＊Ａ股午後反攻，成交仍然偏低＊



外資在過去１２個交易日有１１日均循陸股通淨流出Ａ股，滬深兩市連日積弱，滬綜指在五

連跌後今日終於止跌回升，不過成交續弱。Ａ股今早繼續低開探底，儘管銀行股有所抬升，然而

煤炭、電力、地產、軍工、汽車等板塊早段集體下跌，拖累滬綜指早市曾低見２９３３﹒３３點

，繼續刷新今年２月２１日以來新低。

然而到了下午，滬指甫開市即向上衝，８分鐘內累計曾升超過３６點，帶動滬指甚至倒升，

不過很快沽壓又再增加，升幅抹平，未幾Ａ場市況隨成交一起放量造好，科技股集體飆，消費、

半導體、醫藥、造紙、金融等股份集體顯著上升，全日近４６００隻個股飄紅，最終滬綜指收升

０﹒７６％，報２９７２﹒５３點，深成指漲１﹒５５％，創業板指更飆１﹒８％。

午後交投轉旺，兩市成交被推高至６４３４億元人民幣，然而仍然處於低位，和上日水平相

若。



＊ＯｐｅｎＡＩ斷奶，國產ＡＩ模型遇考驗＊



ＯｐｅｎＡＩ的ＣｈａｔＧＰＴ開啟ＡＩＧＣ大時代，不少人都在討論ＡＩ對未來社會的發

展，或期待或擔憂，然而事實上內地和香港的ＩＰ地址都無法使用ＣｈａｔＧＰＴ，內地或香港

用戶亦不能使用本地信用卡付費訂閱其服務，不過ＯｐｅｎＡＩ用戶通過ＣｈａｔＧＰＴ大模型

算力所生成的ＡＩＧＣ產品，內地和香港用戶目前仍可使用。

然而ＯｐｅｎＡＩ將於近日更新政策，內地和香港市民以後可能無法使用ＯｐｅｎＡＩ的

ＡＰＩ，這代表所有通過ＣｈａｔＧＰＴ大模型製作的產品，被封鎖地區的用戶需要「翻牆」才

可以使用，這代表內地和本港很多藉由ＣｈａｔＧＰＴ大模型製作的遊戲、Ａｐｐ、實體網聯產

品，甚至是「套皮」ＣｈａｔＧＰＴ的假模型都將面臨「滅頂之災」。

潮退才能看到誰在裸泳，到底哪家ＡＩ公司離開了ＣｈａｔＧＰＴ就沒法活，哪家公司的模

型能「獨立行走」，很快就有答案。一些國內科技公司也看到了「國產替代」的機會，紛紛推出

了遷移方案，以優惠價格吸引ＯｐｅｎＡＩ ＡＰＩ用戶切換至國產大模型。

Ａ股ＡＩ概念已經炒翻天，港股市場則冷靜一些，今日涉獵ＡＩ模型的公司股價個別走，商

湯（０００２０）升２﹒２％，騰訊（００７００）無升跌，百度（０９８８８）升０﹒５％，

阿里（０９９８８）升０﹒３％。



＊網易彈逾６％，熱門手遊定檔７月公測＊



國家新聞出版署發布６月國產網絡遊戲審批信息，共１０４款遊戲獲得版號。騰訊

（００７００）旗下《洛克王國：世界》、創夢天地（０１１１９）的《彈彈神話團》等在列。

遊戲股受惠消息上揚，中手遊（００３０２）漲逾４％，創夢天地升２﹒４％，ＩＧＧ

（００７９９）升１％，騰訊無升跌。

網易（０９９９９）本月雖沒有作品獲批，依然大漲６﹒２％，旗下遊戲《永劫無間》在今

日的三周年發布會上正式宣布，手遊版將於７月２５日公測上線。富瑞發表研報指，考慮到《永

劫無間》電腦版已被玩家所熟悉，行內期望亦高於市場，料首月流水或達到約１０億元人民幣。

該行對網易維持買入評級，目標價２０２港元。

花旗則下調網易目標價。該行指出，網易今年將有多款重磅遊戲陸續推出，包括《燕雲十六

聲》及《天啟行動》等，預料可為整體遊戲收入增長帶來支持，不過，《夢幻西游》電腦版交易

系統調整所帶來的負面影響，將拖累今年第二至四季ＰＣ遊戲收入。相應地，花旗將網易

２０２４至２０２６年收入預期下調３﹒９％、５﹒７％及４﹒３％，美股目標價降至１１６美

元，維持「買入」評級。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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