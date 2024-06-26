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AH股新聞

26/06/2024 08:31

《神州金融》設備更新貸款財政貼息政策明確，可貼息１個百分點

　　《經濟通通訊社２６日專訊》財政部、發改委、人行、金融監管總局等四部門日前發布的《
關於實施設備更新貸款財政貼息政策的通知》提出，銀行向經營主體發放的貸款符合再貸款報銷
條件的，中央財政對經營主體的銀行貸款本金貼息１個百分點。按照相關貸款資金划付供應商帳
戶之日起予以貼息，貼息期限不超過２年。
　　在此之前，人行於４月７日宣布設立科技創新和技術改造再貸款，額度５０００億元人民幣
，利率１﹒７５％，期限１年，可展期２次，每次展期期限１年。
　　支持範圍方面，《通知》明確，經營主體的設備更新應納入相關部門確定的備選項目清單，
且銀行向其發放的貸款獲得人行設備更新相關再貸款支持的，中央財政對經營主體的銀行貸款給
予貼息。備選項目清單由發改委、工信部、交通部、農業部等部門協商確定。
　　根據《通知》，在２０２４年３月７日至１２月３１日期間，經營主體簽訂貸款合同、設備
購置或更新改造服務採購合同，且相關貸款資金發放至經營主體並划付供應商帳戶的，可享受貼
息政策。
　　為確保專款專用，《通知》明確，經營主體要確保將貸款資金專項用於設備更新和技術改造
，嚴禁虛報、冒領、套取、截留、擠佔、挪用貸款資金，嚴禁將貸款資金用於償還企業其他債務
或投資、理財等套利活動。對於未用於設備更新和技術改造的，一經發現，取消享受優惠政策支
持資格，追回中央財政貼息資金，並依法依規追究相應責任。（ｌｃ）

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