《神州金融》設備更新貸款財政貼息政策明確，可貼息１個百分點

《經濟通通訊社２６日專訊》財政部、發改委、人行、金融監管總局等四部門日前發布的《

關於實施設備更新貸款財政貼息政策的通知》提出，銀行向經營主體發放的貸款符合再貸款報銷

條件的，中央財政對經營主體的銀行貸款本金貼息１個百分點。按照相關貸款資金划付供應商帳

戶之日起予以貼息，貼息期限不超過２年。

在此之前，人行於４月７日宣布設立科技創新和技術改造再貸款，額度５０００億元人民幣

，利率１﹒７５％，期限１年，可展期２次，每次展期期限１年。

支持範圍方面，《通知》明確，經營主體的設備更新應納入相關部門確定的備選項目清單，

且銀行向其發放的貸款獲得人行設備更新相關再貸款支持的，中央財政對經營主體的銀行貸款給

予貼息。備選項目清單由發改委、工信部、交通部、農業部等部門協商確定。

根據《通知》，在２０２４年３月７日至１２月３１日期間，經營主體簽訂貸款合同、設備

購置或更新改造服務採購合同，且相關貸款資金發放至經營主體並划付供應商帳戶的，可享受貼

息政策。

為確保專款專用，《通知》明確，經營主體要確保將貸款資金專項用於設備更新和技術改造

，嚴禁虛報、冒領、套取、截留、擠佔、挪用貸款資金，嚴禁將貸款資金用於償還企業其他債務

或投資、理財等套利活動。對於未用於設備更新和技術改造的，一經發現，取消享受優惠政策支

持資格，追回中央財政貼息資金，並依法依規追究相應責任。（ｌｃ）

