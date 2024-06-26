《中國要聞》國務院報告明確進一步壯大民營經濟的重點工作

《經濟通通訊社２６日專訊》受國務院委託，發改委副主任鄭備昨日向十四屆全國人大常委

會作《國務院關於促進民營經濟發展情況的報告》指出，中國民營經濟發展仍面臨一些問題和挑

戰。市場准入和要素獲取等方面矛盾仍較突出，民營企業產權和企業家權益保護還不充分，政策

落實和服務供給還存在短板，有的地方政務誠信建設有待加強，企業賬款「連環欠」問題尚需解

決。有的民營企業發展方式粗放，管理不規範，現代企業制度建設滯後。

為進一步促進民營經濟發展壯大，報告明確了６個方面重點工作。

一是著力優化民營經濟發展環境。推動各類經營主體依法平等進入負面清單之外的行業、領

域、業務。盡快修訂公平競爭審查制度實施細則，推動落實招標投標領域公平競爭審查規則。加

快構建統一規範、協同共享、科學高效的信用修復制度。

二是著力加大民營經濟發展要素支持。加大對民營企業的信貸投入，支持符合條件的民營企

業上市融資和再融資。落實資本市場服務科技企業高水平發展措施，加大對初創期、種子期創業

的支持力度。支持包括民營企業在內的數據要素型企業做優做強。

三是著力強化民營經濟發展法治保障。推動加快制定民營經濟促進法。防範不當立案、選擇

性執法司法、趨利性執法司法或地方司法保護。避免超權限、超範圍、超時限查封扣押凍結財產

。修訂保障中小企業款項支付條例，進一步完善解決機關、事業單位、大型企業拖欠中小企業賬

款問題的制度安排。

四是著力加強政策協調和督導落實。清理涉及不平等對待企業的法律法規政策，在宏觀政策

取向一致性評估中對涉民營經濟政策開展專項評估。

五是著力推動民營企業加強能力建設。引導企業完善治理結構和管理制度。充分發揮房地產

融資協調機製作用，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。

六是著力營造關心支持民營經濟發展的社會氛圍。規範涉民營經濟信息傳播秩序，常態化開

展優化營商網絡環境工作，批駁蓄意炒作、造謠抹黑民營企業和民營企業家言論。（ｌｃ）

