  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watches & ...
etnet專輯
AH股新聞

26/06/2024 08:31

【達沃斯論壇】李強晤外國工商界代表，稱持續擴大高水平對外開放

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國務院總理李強昨日（２５日）下午在大連出席２０２４年夏
季達沃斯論壇外國工商界代表座談會。李強表示，在華外國企業的成功和中國經濟的發展緊密聯
繫。中國經濟的持續回升和長期向好，中國經濟的轉型升級和深刻變革，必將為各國企業成長提
供新的廣闊空間。
　　李強介紹了當前中國經濟形勢和經濟政策，並指這些政策的效果正在顯現，有信心實現全年
經濟社會發展預期目標，也有能力保持中國經濟長期向好。
　
＊中國產品有競爭力，是企業一步步拼出來的＊
　
　　李強指出，發展經濟必須築牢實體經濟這個根基，並注重以科技創新引領產業創新，加快建
設現代化產業體系。一方面加強基礎研究、應用研究和科技成果轉化，推進新興產業培育壯大和
未來產業超前布局，運用先進技術賦能傳統產業轉型升級，加快發展新質生產力。另一方面在發
揮比較優勢中塑造競爭優勢。中國產品之所以有競爭力，絕不是「補」出來、「保」出來的，而
是包括外企在內的各類企業一步步拼出來、幹出來的。
　　他強調，將持續擴大高水平對外開放，進一步放寬市場准入，落實好全面取消製造業領域外
資准入限制，不斷提升服務業開放水平，穩步擴大制度型開放，為各國投資者提供更多機遇、更
好環境。歡迎大家投資中國、深耕中國，共用中國高質量發展紅利。（ｒｙ）

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大陸會否劍指台灣離島？

25/06/2024 08:00

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金