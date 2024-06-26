【達沃斯論壇】李強晤外國工商界代表，稱持續擴大高水平對外開放

《經濟通通訊社２６日專訊》國務院總理李強昨日（２５日）下午在大連出席２０２４年夏

季達沃斯論壇外國工商界代表座談會。李強表示，在華外國企業的成功和中國經濟的發展緊密聯

繫。中國經濟的持續回升和長期向好，中國經濟的轉型升級和深刻變革，必將為各國企業成長提

供新的廣闊空間。

李強介紹了當前中國經濟形勢和經濟政策，並指這些政策的效果正在顯現，有信心實現全年

經濟社會發展預期目標，也有能力保持中國經濟長期向好。



＊中國產品有競爭力，是企業一步步拼出來的＊



李強指出，發展經濟必須築牢實體經濟這個根基，並注重以科技創新引領產業創新，加快建

設現代化產業體系。一方面加強基礎研究、應用研究和科技成果轉化，推進新興產業培育壯大和

未來產業超前布局，運用先進技術賦能傳統產業轉型升級，加快發展新質生產力。另一方面在發

揮比較優勢中塑造競爭優勢。中國產品之所以有競爭力，絕不是「補」出來、「保」出來的，而

是包括外企在內的各類企業一步步拼出來、幹出來的。

他強調，將持續擴大高水平對外開放，進一步放寬市場准入，落實好全面取消製造業領域外

資准入限制，不斷提升服務業開放水平，穩步擴大制度型開放，為各國投資者提供更多機遇、更

好環境。歡迎大家投資中國、深耕中國，共用中國高質量發展紅利。（ｒｙ）

