《中國監管》中證監：對創業投資基金做好差異化監管安排

《經濟通通訊社２６日專訊》中國中證監市場二司司長吳萌在國務院政策例行吹風會上介紹

說，到今年一季度末，在中國基金業協會登記的私募股權創投基金管理人有１﹒２５萬家，管理

的基金有５﹒５萬隻，管理的基金規模約１４萬億元（人民幣．下同），其中在信息技術、半導

體以及生物醫藥等重點科創領域在投項目有１０﹒４萬個，在投的本金有４﹒６萬億元，創投行

業在促進科技、產業、金融的良性循環方面，以及推動創新資本形成方面，都發揮著非常重要的

作用。

吳萌表示，中證監始終高度重視立足資本市場，為創業投資營造更為有利的市場環境，主要

有三個方面：

第一，持續深化資本市場改革，提升多層次資本市場的服務覆蓋面和精準度，努力為創業投

資發揮作用提供更加有效的工具和平台。新「國九條」發布之後，中證監在各方的支持下加快完

善資本市場相關配套政策體系，有針對性地豐富資本市場工具、產品和服務，努力為暢通創業投

資的“募投管退”循環提供更加好的市場基礎和支撐。

第二，做好差異化監管安排。從制度層面來看，去年７月份，《私募投資基金的監督管理條

例》正式發布，明確對創業投資基金實施分類監管，還在投資範圍、投資期限、投資策略等方面

明確了應該符合的相關條件，在登記備案、資金募集、投資運作、風險監測、現場檢查等方面也

明確了要實施差異化監管和自律管理，對於主要從事長期投資、價值投資、重大科技成果轉化的

創業投資基金在投資退出方面提供便利。前期中證監也指導基金業協會進一步完善有關自律規則

，比如，對於《登記備案辦法》作了修訂，其中對創投基金的首期最低實繳資金做了差異化安排

。

第三，積極支持行業不斷提升自身綜合能力。中證監加強與有關方面的協同，圍繞「募投管

退」全鏈條優化支持政策。引導私募股權創投基金「投早、投小、投長」，更好體現和發揮耐心

資本的作用；同時支持行業提升綜合實力，包括建立差異化和前瞻性研究、篩選和估值能力，強

化風險管控和合規能力建設，不斷提高風險管理和規範運作水平。（ｅｙ）

