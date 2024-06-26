《Ａ股行情》滬指低開０﹒２％，外資無意撈底股民盼國家隊救市

《經濟通通訊社２６日專訊》滬深股市今早繼續低開探底，滬綜指低開０﹒２２％，報
２９４３﹒４５點，深成指低開０﹒１４％，創業板指高開０﹒０５％，半導體、通信設備反彈
，地產股走低。
陸股通在上周五（２１日）稍微回流，本周重返淨流出模式，過去１２個交易日有１１日均
錄得淨流出，加重Ａ股沽壓，股民盼國家隊下場穩定軍心，易方達滬深３００ ＥＴＦ和華泰柏
瑞滬深３００ ＥＴＦ等幾隻ＥＴＦ基金近日來成交額顯著增加，然而力度不及今年初救市時。
新任中證監主席吳清嚴抓資本市場秩序，並狠打沽空力量，然而當指數稍站穩在三千點後，空軍
又再集結，市場再一次失去信心，ｉＳｈａｒｅｓ安碩中國大型股ＥＴＦ看漲期權未平倉合約目
前已降至去年１０月份以來最低。
據內媒《經濟觀察網》報道，中國自然資源部正和有關部門研究如何盤活利用已出讓未開發
土地的政策，支持地方政府收回、收購閒置土地，並計劃發行專項債為地方提供資金。另外，住
建部和金融監管總局聯合召開保交房政策培訓視頻會議，強調要更好滿足房地產項目融資需求。
內地設備更新政策加碼。財政部、發改委、人行、金融監管總局等四部門日前發布通知提出
，中央財政對獲得央行再貸款支持的設備更新貸款本金貼息１個百分點。內地多省市近期公布了
三季度地方債發行計劃，目前已公布的擬發行規模合計共計２﹒３６萬億元（人民幣．下同）。
人民銀行今日進行２５００億元７天期逆回購，對沖上周的大碼７天期逆回購，惟全日淨回
籠２８０億元，中止連續七個交易日放水。（ｅｙ）
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