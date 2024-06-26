  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
素食譜大全
etnet專輯
AH股新聞

26/06/2024 11:35

《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒３％兩市再錄超低成交，科技股炒題材

　　《經濟通通訊社２６日專訊》外資在過去１２個交易日有１１日均循陸股通淨流出Ａ股，滬
深兩市成交連日積弱，在滬綜指跌穿三千關後，Ａ股今早繼續低開探底，盡管銀行股有所抬升，
然而煤炭、電力、地產、軍工、汽車等板塊集體下跌，較大市值個股跌多升少，資金改炒個別科
技概念，滬綜指半日跌０﹒３２％，報２９４０﹒５９點，盤中低見２９３３﹒３３點，繼續刷
新今年２月２１日以來新低，至於深市個別發展，深成指軟０﹒０４％，創業板指升０﹒４５％

　　兩市半日成交只有３２１３億元人民幣，屬今年來極低水平，較上日同時段成交還要下跌
１５﹒４％，關注午後會否有成交回升跡象。
　
＊重磅銀行股穩盤＊
　
　　鋰礦概念今早拉漲，爭光股份（深：３０１０９２）飆１２﹒８％，融捷股份
（深：００２１９２）漲停，中礦資源（深：００２７３８）升７﹒４％，天齊鋰業
（深：００２４６６）升５﹒８％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升５﹒７％，芳源股份
（滬：６８８１４８）升４﹒３％。消息面上，美企Ｅｎｏｖｉｘ隔晚股價飆３３﹒９％，創
２０２３年８月份以來盤中新高，該公司與美國加州某家科技公司達成一份協議，將向對方供應
適用於一款混合頭顯的硅電池和電池包。
　　重磅銀行股見拉升穩盤，中國銀行（滬：６０１９８８）漲１﹒１％，工商銀行
（滬：６０１３９８）升０﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒７％，建設銀行
（滬：６０１９３９）升０﹒６％；郵儲銀行（滬：６０１６５８）升１﹒４％，交通銀行
（滬：６０１３２８）揚０﹒６％。（ｅｙ）
　　

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大陸會否劍指台灣離島？

25/06/2024 08:00

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金