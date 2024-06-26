《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒３％兩市再錄超低成交，科技股炒題材

《經濟通通訊社２６日專訊》外資在過去１２個交易日有１１日均循陸股通淨流出Ａ股，滬

深兩市成交連日積弱，在滬綜指跌穿三千關後，Ａ股今早繼續低開探底，盡管銀行股有所抬升，

然而煤炭、電力、地產、軍工、汽車等板塊集體下跌，較大市值個股跌多升少，資金改炒個別科

技概念，滬綜指半日跌０﹒３２％，報２９４０﹒５９點，盤中低見２９３３﹒３３點，繼續刷

新今年２月２１日以來新低，至於深市個別發展，深成指軟０﹒０４％，創業板指升０﹒４５％

。

兩市半日成交只有３２１３億元人民幣，屬今年來極低水平，較上日同時段成交還要下跌

１５﹒４％，關注午後會否有成交回升跡象。



＊重磅銀行股穩盤＊



鋰礦概念今早拉漲，爭光股份（深：３０１０９２）飆１２﹒８％，融捷股份

（深：００２１９２）漲停，中礦資源（深：００２７３８）升７﹒４％，天齊鋰業

（深：００２４６６）升５﹒８％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升５﹒７％，芳源股份

（滬：６８８１４８）升４﹒３％。消息面上，美企Ｅｎｏｖｉｘ隔晚股價飆３３﹒９％，創

２０２３年８月份以來盤中新高，該公司與美國加州某家科技公司達成一份協議，將向對方供應

適用於一款混合頭顯的硅電池和電池包。

重磅銀行股見拉升穩盤，中國銀行（滬：６０１９８８）漲１﹒１％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升０﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒７％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升０﹒６％；郵儲銀行（滬：６０１６５８）升１﹒４％，交通銀行

（滬：６０１３２８）揚０﹒６％。（ｅｙ）



