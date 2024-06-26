《Ａ股行情》滬指倒升０﹒８％收市斷五連跌，個股普升惟成交續弱

《經濟通通訊社２６日報道》外資在過去１２個交易日有１１日均循陸股通淨流出Ａ股，滬

深兩市連日積弱，滬綜指在五連跌後今日終於止跌回升，不過成交續弱。Ａ股今早繼續低開探底

，盡管銀行股有所抬升，然而煤炭、電力、地產、軍工、汽車等板塊早段集體下跌，拖累滬綜指

早市曾低見２９３３﹒３３點，繼續刷新今年２月２１日以來新低。

然而到了下午，滬指甫開市即向上衝，８分鐘內累計曾升超過３６點，帶動滬指甚至倒升，

不過很快沽壓又再增加，升幅抹平，未幾Ａ場市況隨成交一起放量造好，科技股集體飆，消費、

半導體、醫藥、造紙、金融等股份集體顯著上升，全日近４６００隻個股飄紅，最終滬綜指收升

０﹒７６％，報２９７２﹒５３點，深成指漲１﹒５５％，創業板指更飆１﹒８％。

午後交投轉旺，兩市成交被推高至６４３４億元人民幣，然而仍然處於低位，和上日水平相

若。

易方達滬深３００ ＥＴＦ和華泰柏瑞滬深３００ ＥＴＦ等近日來成交額顯著增加，股民

憧憬國家隊落場救市，不過今日這些ＥＴＦ的成交表現並無顯著上升，易方達滬深３００

ＥＴＦ的成交量甚至大幅低於之前三個交易日，投資者可關注盤後港交所公布的互聯互通數據。



＊ＡＩ盲炒國產替代，掀漲停潮＊



ＯｐｅｎＡＩ將於近日更新政策，將限制中國ＡＰＩ使用，不少人推測國內不少「套皮」

ＣｈａｔＧＰＴ的ＡＩ「大模型」以及ＡＩ應用程式將面臨「滅頂之災」，然而一些國內大模型

也看到了「國產替代」的機會，紛紛推出了遷移方案，以優惠價格吸引ＯｐｅｎＡＩ ＡＰＩ用

戶切換至國產大模型。Ａ股ＡＩ概念被集體爆炒，榮信文化（深：３０１２３１）、因賽集團

（深：３００７８１）、中文在線（深：３００３６４）集體飆２０％封板，海天瑞聲

（滬：６８８７８７）升１５﹒７％，世紀天鴻（深：３００６５４）升１２﹒４％，信雅達

（滬：６００５７１）升一成漲停，科大訊飛（深：００２２３０）則升７﹒８％。

ＡＩ炒作潮甚至拉動了提供內容創作的知識付費概念，讀客文化（深：３０１０２５）升

２０漲停，拓爾思（深：３００２２９）升１２﹒４％，掌閱科技（滬：６０３５３３）、新華

網（滬：６０３８８８）升１０％漲停，中信出版（深：３００７８８）升８﹒６％。



＊寧德時代、比亞迪逆市走軟＊



鋰礦概念升幅同樣居前，爭光股份（深：３０１０９２）飆１２﹒７％，融捷股份

（深：００２１９２）升１０％漲停，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升７﹒６％，天齊鋰業

（深：００２４６６）升６﹒８％。消息面上，美企Ｅｎｏｖｉｘ隔晚股價飆３３﹒９％，創

２０２３年８月份以來盤中新高，該公司與美國加州某家科技公司達成一份協議，將向對方供應

適用於一款混合頭顯的硅電池和電池包。

然而鋰電兩大龍頭寧德時代（深：３００７５０）和比亞迪（深：００２５９４）分別跌

０﹒４％和０﹒５％。有消息稱，特斯拉正在考慮停止在美國德州工廠生產４６８０電池，轉而

向外部供應商採購，原因是新電池能量密度和充電性能不盡人意，且成本更高。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４８０﹒２６ ＋０﹒６５

上證綜合指數 ２９７２﹒５３ ＋０﹒７６ ２７６２﹒１５

上證Ａ股指數 ３１１６﹒１７ ＋０﹒７６

深證成份指數 ８９８７﹒３０ ＋１﹒５５ ３６７１﹒７０

深圳創業板指數 １７３０﹒６４ ＋１﹒８０

上證Ｂ股指數 ２２８﹒４２ ＋０﹒９１ １﹒２１

深證Ｂ股指數 １１３１﹒４１ ＋１﹒２２ ０﹒８６

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