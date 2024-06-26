【提振內房】內地推動地方政府回收房企閒地，擬發專項債提供資金

《經濟通通訊社２６日專訊》減少住房供應是內地新一輪救樓市的重要一環，而據內媒《經

濟觀察網》報道，中國自然資源部正和有關部門研究如何盤活利用已出讓未開發土地的政策，支

持地方政府收回、收購閒置土地。

據報，在「如何收地」方面，自然資源部設置了準線：如果並非企業自身原因造成閒置或者

土地局部未開發，且企業無力繼續開發、也難以轉讓的土地，地方政府應有償收回閒置土地；而

假如是企業原因導致超期未動工兩年以上的土地，政府應無償收回。

自然資源部計劃通過專項債券為地方政府提供資金支持，但要求地方政府量力而行，堅決避

免新增地方政府隱性債務。

外界亦關注地方政府應以何種價格標準有償回收土地。自然資源部擬建議，可以參照市場評

估價格，也可參照原地價款、利息及經審計的開發建設直接投入，確定補償標準。自然資源部也

提出，地方政府不能簡單按照市場評估價來收購，企業該承擔自身損失的就要承擔損失。

收回存量土地後，自然資源部鼓勵地方政府優化規劃條件後重新供應，明確收回土地優先用

於保障性住房。如果地方政府收購存量土地用於保障性住房，其回收價格不能高於保障性住房售

價扣除建安成本和合理利潤後的水平。（ｅｙ）



