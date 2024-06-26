【大國博弈】美國光學學會ＣＥＯ隱瞞訪問華為總部，稱屬禮節停留

《經濟通通訊社２６日專訊》美國政府正在不斷加大對中國科企華為的技術封鎖，而據《彭

博》曝光，美國光學學會（Ｏｐｔｉｃａ）的ＣＥＯ羅根（Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｒｏｇａｎ）

在去年１１月訪華期間，曾經參訪過華為公司總部，然而該學會卻在事後隱瞞了有關行程，直至

今年４月事件遭告密者揭發。

Ｏｐｔｉｃａ發言人對此表示，該機構之所以沒有公開羅根訪問華為的行為，是因為這是她

「兩周行程末尾的非正式禮節性停留」，Ｒｏｇａｎ當時已經發布了兩份內部通報說明此行要點

，如果再發布第三份通報就過多了。

Ｏｐｔｉｃａ成立於１０８年前的１９１６年，歷史悠久，在全世界超過１８４個國家中擁

有逾２﹒４萬名會員，其出版的科學雜誌在學術界具有廣泛影響力。



＊Ｏｐｔｉｃａ曾在華為資助下辦科學競賽＊



外媒記者在參閱Ｏｐｔｉｃａ內部記錄後，表示該機構和華為公司的盟友關係的深度「遠超

公眾認知」、「幾十年來不斷開花結果」。例如華為曾經為一個由Ｏｐｔｉｃａ的基金會所運營

的研究競賽秘密提供資金，導致相關美國大學在不知情下獲華為資助進行尖端研究。當時消息曝

光後，美國國會啟動調查，Ｏｐｔｉｃａ也決定退還華為提供的資金。

報道分析，Ｏｐｔｉｃａ與華為的秘密夥伴關係，導致華為保留了其接觸美國頂尖科學家資

源的渠道。

報道前述的申訴人指控，Ｏｐｔｉｃａ通過華為資助的科學競賽，把美國政府資助的研究成

果出口給了華為以及中國政府。Ｏｐｔｉｃａ則對報道表示，這種說法「純屬錯誤」，該機構從

未向華為或任何政府實體提供過任何研究結果；華為發言人在聲明中稱，公司資助Ｏｐｔｉｃａ

品牌研究競賽，目的是只是激勵年輕科學家、鼓勵學術交流，並促進全球知識共享。（ｅｙ）

