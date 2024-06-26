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AH股新聞

26/06/2024 09:25

《ＡＩ熱潮》ＯｐｅｎＡＩ限用，國產大模型推ＡＰＩ用戶遷移優惠

　　《經濟通通訊社２６日專訊》ＯｐｅｎＡＩ將自７月９日起限制中國ＡＰＩ使用，國產大模
型迅速推出「遷移」優惠，其中騰訊雲宣布，即日起至２０２４年７月３１日２４時，將為新遷
移企業用戶免費贈送１億騰訊混元大模型ｔｏｋｅｎｓ，並提供免費專屬遷移工具和服務。智譜
ＡＩ則宣布面向ＯｐｅｎＡＩ　ＡＰＩ用戶提供特別「搬家計劃」，幫助用戶輕鬆切換至國產大
模型。
　　阿里雲百煉宣布，將為ＯｐｅｎＡＩ　ＡＰＩ用戶提供最具性價比的中國大模型替代方案，
並為中國開發者提供２２００萬免費ｔｏｋｅｎｓ和專屬遷移服務，而通義千問ＧＰＴ４級主力
模型Ｑｗｅｎ－ｐｌｕｓ在阿里雲百煉上的調用價格為０﹒００４元╱千ｔｏｋｅｎｓ，僅為
ＧＰＴ－４的五十分之一。
　　百度智能雲千帆也宣布推出大模型普惠計劃，即日起為新註冊企業用戶提供０元調用、０元
訓練、０元遷移等服務。其中，文心旗艦模型首次免費，贈送ＥＲＮＩＥ３﹒５旗艦模型
５０００萬Ｔｏｋｅｎｓ包，主力模型ＥＲＮＩＥ　Ｓｐｅｅｄ╱ＥＲＮＩ　ＥＬｉｔｅ和輕量
模型ＥＲＮＩＥ　Ｔｉｎｙ持續免費；針對ＯｐｅｎＡＩ遷移用戶額外贈送與ＯｐｅｎＡＩ使用
規模對等的ＥＲＮＩＥ３﹒５旗艦模型Ｔｏｋｅｎｓ包。優惠均在２０２４年７月２５日２４時
前適用。（ｓｌ）

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