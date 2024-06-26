《ＡＩ熱潮》ＯｐｅｎＡＩ限用，國產大模型推ＡＰＩ用戶遷移優惠

《經濟通通訊社２６日專訊》ＯｐｅｎＡＩ將自７月９日起限制中國ＡＰＩ使用，國產大模

型迅速推出「遷移」優惠，其中騰訊雲宣布，即日起至２０２４年７月３１日２４時，將為新遷

移企業用戶免費贈送１億騰訊混元大模型ｔｏｋｅｎｓ，並提供免費專屬遷移工具和服務。智譜

ＡＩ則宣布面向ＯｐｅｎＡＩ ＡＰＩ用戶提供特別「搬家計劃」，幫助用戶輕鬆切換至國產大

模型。

阿里雲百煉宣布，將為ＯｐｅｎＡＩ ＡＰＩ用戶提供最具性價比的中國大模型替代方案，

並為中國開發者提供２２００萬免費ｔｏｋｅｎｓ和專屬遷移服務，而通義千問ＧＰＴ４級主力

模型Ｑｗｅｎ－ｐｌｕｓ在阿里雲百煉上的調用價格為０﹒００４元╱千ｔｏｋｅｎｓ，僅為

ＧＰＴ－４的五十分之一。

百度智能雲千帆也宣布推出大模型普惠計劃，即日起為新註冊企業用戶提供０元調用、０元

訓練、０元遷移等服務。其中，文心旗艦模型首次免費，贈送ＥＲＮＩＥ３﹒５旗艦模型

５０００萬Ｔｏｋｅｎｓ包，主力模型ＥＲＮＩＥ Ｓｐｅｅｄ╱ＥＲＮＩ ＥＬｉｔｅ和輕量

模型ＥＲＮＩＥ Ｔｉｎｙ持續免費；針對ＯｐｅｎＡＩ遷移用戶額外贈送與ＯｐｅｎＡＩ使用

規模對等的ＥＲＮＩＥ３﹒５旗艦模型Ｔｏｋｅｎｓ包。優惠均在２０２４年７月２５日２４時

前適用。（ｓｌ）

