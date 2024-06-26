《打擊貪腐》廣東藥監局前局長江效東涉受賄被雙開，移送審查起訴

《經濟通通訊社２６日專訊》醫療反腐持續推進。廣東省紀委監委網站通報，廣東省藥品監

督管理局原黨組書記、局長江效東嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務

違法並涉嫌受賄犯罪，決定給予其開除黨籍、開除公職處分，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯

罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

通報指，經查，江效東喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查

；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金；違背組織原則，在組織談話時不如實說明問題

，違規為他人職級晉升提供幫助並收受財物；廉潔底線失守，利用職權為親屬在項目承攬等方面

謀取利益，違規擁有非上市公司股份；公器私用，以權謀私，利用職務便利為他人在項目承攬、

行政審批、職級晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

６０歲的江效東今年３月初被通報受查。他早年在衛計系統工作，２００６年７月出任省人

口計生委副主任（機構改革後為省衛生計生委副主任），２０１７年４月起先後擔任省工商局副

局長、省醫保局副局長，２０２０年２月出任省藥監局局長，直至落馬。落馬前半個月左右，公

開報道還可見江效東在廣東省市場監管工作會議暨高質量發展大會上作工作報告。



＊廣東藥監局前高官蘇盛鋒同日被除黨籍＊



廣省紀委監委同日通報，廣東省藥品監督管理局原一級巡視員蘇盛鋒嚴重違反黨的政治紀律

和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，給予其開除黨籍處分，按規定取消其相應的退

休待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移

送。

６１歲的蘇盛鋒在今年３月下旬被通報受查。經查，蘇盛鋒喪失理想信念，背棄初心使命，

對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期違規收受禮金；廉潔底線失守

，違規擁有非上市公司股份；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在行政審批、藥品稽查、企業

經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

蘇盛鋒早年在廣東省衛生廳藥政處任職，官至副處長，此後曾任廣東省藥品審評認證中心主

任、廣東省食品藥品監督管理局藥品安全監管處處長、藥品註冊處處長、稽查局局長等。

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