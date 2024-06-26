《華為動向》問界Ｍ９上市半年大定超１０萬輛，８月發布享界Ｓ９

《經濟通通訊社２６日專訊》華為ＡＩＴＯ汽車微博今日發文宣布，問界Ｍ９上市６個月，

累計大定突破１０萬輛，穩居５０萬元人民幣以上豪華車銷量冠軍，創造中國市場豪華品牌車型

銷量新紀錄。

華為常務董事、終端ＢＧ董事長、智能汽車解決方案ＢＵ董事長余承東隨後轉發該條微博稱

，「這是問界的里程碑，是鴻蒙智行的里程碑，更是新能源汽車的里程碑」，並指「科技豪華才

是真豪華」，又透露將在今年８月發布旗艦轎車享界Ｓ９。（ｓｌ）

