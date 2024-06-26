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AH股新聞

26/06/2024 10:50

《中國要聞》首５月水路貨運量增長７％，水運建設投資增７﹒２％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》交通運輸部副部長付緒銀今日在國新辦記者會上介紹水運發展
情況指，近年水路貨運量累創新高，２０２３年水路貨運量達到９３﹒７億噸，首次突破９０億
噸的大關。今年１－５月，中國沿海和內河、內貿和外貿水路貨物運輸均呈增長態勢，水路貨運
量完成３８﹒６億噸，同比增長７％；港口集裝箱吞吐量突破１﹒３億標箱，同比增長８﹒８％
；港口外貿貨物吞吐量完成２２﹒２萬噸，同比增長８﹒９％；長江和西江幹線上的三峽船閘和
長洲樞紐船閘今年以來合計通過貨物１﹒７億噸，同比增長１３﹒８％。
　　投資方面，水運建設投資保持高位運行。１－５月水運建設固定資產投資完成７８６億元人
民幣，同比增長７﹒２％。一批水運重大項目建設正在穩步推進，平陸運河工程累計完成３３５
億元人民幣，３座大型樞紐，即平陸運河的３座船閘，均已進入船閘主體施工階段。小洋山北作
業區集裝箱碼頭項目去年開工以來已累計完成投資約４５億元人民幣。還有長江幹線武漢至安慶
段６米水深航道整治工程今年正式建成投用，實現萬噸級江海船舶常年直達武漢，有力服務中部
地區的崛起。（ｓｌ）

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