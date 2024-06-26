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AH股新聞

26/06/2024 11:06

《中國要聞》交通運輸部：中國自動化貨運碼頭數量位居世界首位

　　《經濟通通訊社２６日專訊》交通運輸部副部長付緒銀今日在國新辦記者會上表示，加快推
進智慧港口建設，是當前水運發展的重點領域，目前中國已建成的自動化集裝箱碼頭有２１座，
自動化的乾散貨碼頭有２８座，已建及在建的自動化碼頭數量位居世界首位。自動化碼頭已形成
成套技術標準體系，建設技術方案更已走出國門，在部分國家港口得到很好的應用。下一步，將
加快完善頂層設計和標準體系，研究建立智慧港口評價體系，大力推進傳統碼頭智能化改造，持
續提升港口服務智慧化水平，加快發展新質生產力，為水運高質量發展貢獻更大的力量。
　　付緒銀介紹，基於５Ｇ技術的新一代自動導引車、無人集卡等智能化水平運輸設備亦已在自
動化碼頭投入使用，有的已經實現集卡自動化長距離運輸，比如在小洋山北３０多公里的東海大
橋上。效能方面，在全球集裝箱第一大港上海港，以前配載一艘船需要４個小時，現時隨著信息
技術發展應用，５分鐘左右就可以完成一條船的配載工作，大大節約時間、提升效率；以前需要
人工駕駛運輸車輛，現時已經開始規模運用自動駕駛車輛。在「北煤南運」的重要港口黃驊港，
通過自主創新，實現全流程自動化作業和現場無人化作業，裝船效率顯著提升，輔助作業時間也
大幅壓縮，現時船舶平均在港時間縮短２天左右。（ｓｌ）

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