《ＡＩ熱潮》微信輸入法增「一鍵ＡＩ問答」功能，基於混元大模型

《經濟通通訊社２６日專訊》微信宣布，基於騰訊混元大模型，微信輸入法正式上線「一鍵

ＡＩ問答」功能，用戶在聊天窗口輸入內容後加一個符號「＝」，即可獲取ＡＩ回答，並可點擊

「複製為圖片」按鈕讓ＡＩ回答自動生成圖片，保存使用。目前該功能已經在Ｗｉｎ端、Ｍａｃ

端上線，移動端「也在路上了」。（ｓｌ）

