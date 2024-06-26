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AH股新聞

26/06/2024 18:02

《經濟時評》中行研究院：中國今年ＧＤＰ料增長５﹒２％左右

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國銀行研究院發布《中國經濟金融展望報告》預計，下半年
中國經濟將保持平穩運行，預計二、三季度國內生產總值（ＧＤＰ）同比分別增長５﹒１％左右
、５﹒２％左右，全年增長５﹒２％左右。
　
＊倡加快推動新一輪財稅體制改革＊
　
　　《報告》並認為，中國應加快推動新一輪財稅體制改革，從根本上解決當前財政運行緊平衡
和地方債務等問題，推動財政政策逐步從重投資轉向投資與消費並重，還要注意避免為了控制債
務規模而過度打擊地方政府發展經濟的積極性。
　　貨幣政策方面，《報告》認為，需要保持流動性合理充裕，確保銀行信貸投放能力不降。匯
率方面，預計下半年人民幣兌美元匯率將保持在合理區間內，隨著一些發達經濟體啟動降息，人
民幣有望走向升值；但制約因素在於美聯儲降息節奏、幅度仍有不確定性。
　
＊倡考慮在房地產領域全面引入破產重整制度＊
　
　　在房地產領域，《報告》認為應繼續加大政策支持力度，積極拓展資金來源，因地制宜推動
存量房收儲；同時以改革推動房企風險化解，可考慮全面引入「破產重整」制度。《報告》又預
計，未來房地產市場的深度調整仍將持續一段時間，企業端風險還將繼續暴露，要警惕房地產對
全社會信心和預期的打擊由短期變為長期。政策要進一步加大支持力度，積極消化存量，改善供
需失衡局面。在推動消化存量商品住宅取得實質性進展前，各地企業新拿地開工的能力和意願仍
將受限，房地產投資增速或仍將處於底部。
　
＊資金「提質增效」，Ｍ２、社融增速等難明顯回升＊
　
　　此外，《報告》預計三季度居民消費價格指數（ＣＰＩ）、工業出廠者價格指數（ＰＰＩ）
分別同比上漲０﹒７％和下降０﹒５％左右，全年分別同比上漲０﹒６％和下降１％左右。
　　《報告》並指出，下半年隨著超長期特別國債加速發行、地方專項債資金逐步到位，預計新
增貸款規模與上半年相比有望擴大。但在資金「提質增效」調控思路下，Ｍ２、社融增速等指標
難以出現明顯回升。出口則預計有望延續增長趨勢，今年三季度料同比增長６﹒２％左右，全年
料增長４﹒３％左右。（ｓｌ）

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