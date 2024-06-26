《中國要聞》秘魯總統博魯阿爾特參觀華為深圳總部，試坐問界Ｍ９

《經濟通通訊社２６日專訊》秘魯總統博魯阿爾特６月２５日至２９日對中國進行國事訪問

，是其２０２２年底上任以來首次訪華。據央視「ＣＧＴＮ記者團」微博，深圳是博魯阿爾特訪

華行程的第一站，她今日上午先到深圳南山博物館，參觀「太陽的子民－－印加人和帝國四方之

地」展覽，指這次展覽不僅是一場文物展覽，也是中魯兩國緊密友誼的象徵。



＊秘魯盼成為中國電動汽車供應鏈之一＊



隨後博魯阿爾特一行到華為總部參觀。《中國日報》報道，博魯阿爾特與華為公司簽署合作

協議，並試乘華為智能汽車問界Ｍ９。博魯阿爾特表示，期待未來有中國企業帶著這項技術去秘

魯投資，也期待兩國有更多的經貿往來與交流。

此外，隨行的秘魯汽車協會董事會主席Ｋａｒｓｔｅｎ Ｋｕｎｃｋｅｌ Ｓ。表示，秘魯

是中國很好的合作夥伴，「過去幾年，我們提高了電動汽車的銷量。中國汽車在秘魯市場（份額

）從５年前的５％，到如今的２５％。中國汽車正在進入秘魯市場，秘魯也希望成為供應鏈的一

部分，我們有銅、有鋰，有汽車製造需要的一切」。

博魯阿爾特昨傍晚從香港乘坐廣深港高鐵從抵達深圳，據報深圳行程包括參訪華為、比亞迪

等企業，隨後將前往上海、蘇州、北京等地，在上海期間將與中遠海運集團高層會晤，在北京期

間將與國家主席習近平舉行會談，國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際亦將分別與她

會見。（ｓｌ）

