  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watches & ...
etnet專輯
AH股新聞

26/06/2024 17:46

《中國要聞》秘魯總統博魯阿爾特參觀華為深圳總部，試坐問界Ｍ９

　　《經濟通通訊社２６日專訊》秘魯總統博魯阿爾特６月２５日至２９日對中國進行國事訪問
，是其２０２２年底上任以來首次訪華。據央視「ＣＧＴＮ記者團」微博，深圳是博魯阿爾特訪
華行程的第一站，她今日上午先到深圳南山博物館，參觀「太陽的子民－－印加人和帝國四方之
地」展覽，指這次展覽不僅是一場文物展覽，也是中魯兩國緊密友誼的象徵。
　
＊秘魯盼成為中國電動汽車供應鏈之一＊
　
　　隨後博魯阿爾特一行到華為總部參觀。《中國日報》報道，博魯阿爾特與華為公司簽署合作
協議，並試乘華為智能汽車問界Ｍ９。博魯阿爾特表示，期待未來有中國企業帶著這項技術去秘
魯投資，也期待兩國有更多的經貿往來與交流。
　　此外，隨行的秘魯汽車協會董事會主席Ｋａｒｓｔｅｎ　Ｋｕｎｃｋｅｌ　Ｓ。表示，秘魯
是中國很好的合作夥伴，「過去幾年，我們提高了電動汽車的銷量。中國汽車在秘魯市場（份額
）從５年前的５％，到如今的２５％。中國汽車正在進入秘魯市場，秘魯也希望成為供應鏈的一
部分，我們有銅、有鋰，有汽車製造需要的一切」。
　　博魯阿爾特昨傍晚從香港乘坐廣深港高鐵從抵達深圳，據報深圳行程包括參訪華為、比亞迪
等企業，隨後將前往上海、蘇州、北京等地，在上海期間將與中遠海運集團高層會晤，在北京期
間將與國家主席習近平舉行會談，國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際亦將分別與她
會見。（ｓｌ）

《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生　如何走出情緒勒索循環？► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰26/06/2024 17:48  《駐滬專電》上海法院宣判「拆豆豆」詐騙案，非法募資逾３０億元

下一篇新聞︰26/06/2024 17:46  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

26/06/2024 18:14  《國企紅籌》青島港（０６１９８）與青島港集團訂立股權轉讓協議

26/06/2024 18:02  《經濟時評》中行研究院：中國今年ＧＤＰ料增長５﹒２％左右

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

移民成美大選關注點，美墨恩仇再現

26/06/2024 18:51

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金