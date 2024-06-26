《中國房產》保利、南航５０億在穗成立公司，業務包括住房租賃

《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查顯示，廣州保航置業有限公司近日成立，法定代表人為
孟志毅，註冊資本５０億元，經營範圍含物業管理、土地使用權租賃、房地產經紀、住房租賃、
房地產開發經營等，註冊地址位於廣州市白雲區機場路航雲北街。
股東信息顯示，該公司由保利發展（滬：６０００４８）旗下廣東保利城市發展有限公司，
中國南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）旗下廣州南航建設有限公司，以及廣東機場
集團臨空產業發展有限公司共同持股。（ｓｌ）
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26/06/2024 17:26
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孟志毅，註冊資本５０億元，經營範圍含物業管理、土地使用權租賃、房地產經紀、住房租賃、
房地產開發經營等，註冊地址位於廣州市白雲區機場路航雲北街。
股東信息顯示，該公司由保利發展（滬：６０００４８）旗下廣東保利城市發展有限公司，
中國南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）旗下廣州南航建設有限公司，以及廣東機場
集團臨空產業發展有限公司共同持股。（ｓｌ）
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