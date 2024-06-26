《中國要聞》路透：中國白酒企業改良配方「出海」，尋找新增長點

《經濟通通訊社２６日專訊》據《路透》報道，隨著國內銷售增長放緩，中國白酒生產商紛

紛改良配方，「出海」吸引西方酒客。

報道指，雖然中國白酒銷量仍在增長，但貴州茅台（滬：６００５１９）等頂級白酒生產商

的銷售增速遠低於以往。為尋找新的增長點，一些主要白酒生產商開始首次向西方消費者推銷白

酒。



＊舍得酒業９月將在歐美日發售國際版白酒＊



其中，由復星國際（００６５６）控股的舍得酒業（滬：６００７０２）表示，正舉辦品酒

會，以確定對舍得品牌的口味調整，希望能吸引中國以外的酒客；品酒會參加者將來自美國、澳

洲、日本、新加坡，以及英國等歐洲國家。舍得酒業高管朱應才表示，公司將從９月開始在歐洲

部分地區、美國和日本以１５０美元左右的價格，發售舍得白酒的國際版，又提到舍得２０２３

年的國際銷售額約為５００萬美元，目標是在５－１０年內提高到１億美元。

為實現目標，舍得計劃通過美國和歐洲的網紅在ＴｉｋＴｏｋ等平台上營銷，最終將進行體

育贊助，甚至可能贊助奧運會等重大賽事。舍得認為，隨著時間推移，西方人會逐漸喜歡上白酒

，白酒可能會搶佔其他烈酒的市場份額。



＊五糧液與金巴利合作互相推廣，已有聯名產品「五谷羅尼」＊



另外，報道指出，五糧液（深：０００８５８）已與意大利酒業集團金巴利

（Ｃａｍｐａｒｉ）展開合作，旨在於中國和國際上推廣兩家公司的品牌。金巴利表示，雙方於

去年１１月宣布的合作仍處於「非常早期的階段」，雙方將在營銷和品牌推廣方面開展合作並共

同創造產品。在宣布戰略合作前，金巴利和五糧液已於去年９月在上海發布共同打造的「五谷羅

尼」（Ｗｕｇｒｏｎｉ）全新雞尾酒。



＊瀘州老窖與３名西方人創辦明江白酒，主攻國際市場＊



瀘州老窖（深：０００５６８）則與三名西方人合作創立明江白酒，致力於開拓國際市場。

目前明江白酒在包括美國在內的１５個國家銷售，客戶包括酒吧、餐館、開市客

（Ｃｏｓｔｃｏ）等零售商，以及湧向迪士尼樂園的遊客。在紐約Ｍａｎｈａｔｔａ餐廳的酒吧

，顧客可以花２１美元享用一杯含有少量明江白酒的「Ｂｅｒｒｙ Ｍｅ ＮＹＣ」。（ｓｌ）

