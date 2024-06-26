《中國要聞》衛健委等１６部門啟動體重管理年，１５措施健康減肥

《經濟通通訊社２６日專訊》國家衛健委、教育部、民政部等１６個部門印發《「體重管理

年」活動實施方案》，稱為落實《健康中國行動（２０１９－２０３０年）》，啟動實施「體重

管理年」活動，力爭自２０２４年起以三年左右時間，實現體重管理支持性環境廣泛建立，全民

體重管理意識和技能顯著提升，健康生活方式更加普及，全民參與、人人受益的體重管理良好局

面逐漸形成，部分人群體重異常狀況得以改善。

《方案》共有五大方向：加強科學普及和宣傳倡導，提高全民體重管理意識；動員社會廣泛

參與，提升體重管理效能；覆蓋全人群全生命周期，提高體重精準管理水平；加強體重監測與效

果評估；加強科學研究和成果轉化。



＊推廣「一秤一尺一日曆」，舉辦萬步健走等全民健身活動＊



五大方向當中又細分共１５項措施，其中提到，要推廣「一秤一尺一日曆」（體重秤、腰圍

尺、體重管理日曆），鼓勵家庭、醫療衛生機構、學校、機關企事業單位、賓館等配置體重秤，

有條件的配置體成分儀。全面實施學生體質強健行動，保障學生每天校內、校外各一小時體育活

動時間。開展多種形式的全民健身活動，組織「萬步有約」健走激勵大賽、「健康城鎮 健康體

重」等活動。家庭成員定期測量體重，加強相互提示和監督，掌握科學烹飪技巧，積極參與全民

健身運動，降低聚集性家庭肥胖風險。



＊鼓勵開發體重管理Ａｐｐ，推進食堂、餐廳、加工食品減油鹽糖＊



此外，鼓勵開發具備連續動態採集分析體重變化並提供體重管理建議的移動應用程序

（Ａｐｐ）和小程序，促進體重管理日常化、便利化、規範化。加強公眾食物營養和飲食文化教

育，倡導吃動平衡、「三減三健」等健康理念。校園內避免售賣高鹽、高糖及高脂食品。加快食

品加工營養化轉型，合理降低加工食品中油鹽糖的含量。



＊研發體重管理相關醫藥，鼓勵醫療衛生機構設體重管理門診＊



推進各級醫療衛生機構開展體重管理工作，提升醫護人員體重管理技能和肥胖症治療服務水

平。鼓勵醫療衛生機構設置體重管理門診或肥胖防治中心，整合相關專業資源，提供肥胖症診療

服務。（ｓｌ）

