《中國要聞》交通運輸部：中國已建成全球規模最大航海保障體系

《經濟通通訊社２６日專訊》交通運輸部副部長付緒銀今日在國新辦記者會上表示，截至目

前，中國已建成全球規模最大的航海保障體系，實現沿海港口航道「一圖覆蓋」，沿海水上安全

通信「一網貫通」。

付緒銀介紹，作為加快建設交通強國、海洋強國的先導性、基礎性和戰略性的工程，沿海航

標從２０１３年的１﹒２２萬座增長至２０２３年的２﹒０６萬座，增長率６８﹒８％，並且實

現航標遙測遙控全部北斗化，「過去我們是用外國人的技術，現在我們基本上實現了北斗化的遙

測遙控工作」。海圖服務從以紙質海圖為主，發展為電子海圖全覆蓋並提供在線發布、實時的更

新服務，２０２３年發行中國沿海電子海圖達到４９２萬幅，並建設了由２３座北斗差分台、

７５座北斗連續運行基準站組成的沿海北斗地基增強系統，提供厘米級的高精度導航定位服務；

建設水上安全通信網，作為全球海上遇險與安全系統的組成部分，提供海上遇險安全通信服務；

積極推進４Ｇ╱５Ｇ建設和衛星通信應用，持續提升衛星寬帶數據通信能力。

此外，北斗衛星加入國際搜救衛星組織搜救系統，這是繼美國、俄羅斯以及歐盟之後的第四

個中軌道衛星搜救系統，增強了中國的全球遇險搜救服務能力。（ｓｌ）

