  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

26/06/2024 14:06

《中國房產》國企也炒政策市，趁放寬調控在穗急售二手房

　　《經濟通通訊社２６日專訊》廣州於５月２８日落實「５１７」樓市新政後，二手房掛牌量
激增。諸葛找房數據顯示，截至６月２５日達到２１﹒８８萬套。《上海證券報》更指出，國企
也趁政策市密集出讓手中房產。據廣州產權交易所資料，５月３０日－６月２５日，國企的二手
房（不含車位）掛牌數量達到１８３套，創今年單月新高。
　　報道指，上述１８３套二手房源中，涉及１７家國企，除了１９套是來自北京、佛山等地的
國企外，其餘均來自廣州國企，當中有４家廣州國企集中出讓的二手房多於２０套。例如廣州輕
工集團在這不到一個月的時間內四次掛牌，出讓４５套房源，金額合計超過２億元人民幣，其中
有一半是對應廣東省一級公立小學東風東路小學的學區房，與去年５月該集團掛牌的東風廣場二
手房相比，此次掛牌均價下跌２７％。
　　報道引述廣州輕工集團相關負責人回應稱，這是正常的資產處理；考慮到房地產不是公司的
主業，過去這幾年一直在陸續處理房產資產。
　　報道並引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，國企拋售二手房產，一方面是
國企對持有的不動產物業有著「國有資產增值保值」的責任，當這些不動產價格出現波動時，國
企就會面臨繼續持有還是掛牌出讓的選擇。另一方面，當不動產的價格波動、金融機構對房地產
風險的擔憂，讓不動產的融資功能減弱，如果這些國企承擔著基礎設施建設、民生補短板等公共
職能，此時他們選擇出售不動產來獲得資金作為項目資金本，「這也是國企承擔社會責任的表現
」。（ｓｌ）

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

返回AH股新聞

上一篇新聞︰26/06/2024 14:14  《Ａ股焦點》完美世界昨挫今反彈，承認公司進行「人員優化」

下一篇新聞︰26/06/2024 14:01  《Ａ股焦點》多地經銷商「護盤穩價」，貴州茅台升０﹒３％

其他AH股新聞
More

26/06/2024 14:18  《中國要聞》交通運輸部：中國已建成全球規模最大航海保障體系

26/06/2024 14:18  《中國要聞》何立峰福建調研，要求加快高標準物流體系建設

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大陸會否劍指台灣離島？

25/06/2024 08:00

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金