《中國房產》國企也炒政策市，趁放寬調控在穗急售二手房

《經濟通通訊社２６日專訊》廣州於５月２８日落實「５１７」樓市新政後，二手房掛牌量

激增。諸葛找房數據顯示，截至６月２５日達到２１﹒８８萬套。《上海證券報》更指出，國企

也趁政策市密集出讓手中房產。據廣州產權交易所資料，５月３０日－６月２５日，國企的二手

房（不含車位）掛牌數量達到１８３套，創今年單月新高。

報道指，上述１８３套二手房源中，涉及１７家國企，除了１９套是來自北京、佛山等地的

國企外，其餘均來自廣州國企，當中有４家廣州國企集中出讓的二手房多於２０套。例如廣州輕

工集團在這不到一個月的時間內四次掛牌，出讓４５套房源，金額合計超過２億元人民幣，其中

有一半是對應廣東省一級公立小學東風東路小學的學區房，與去年５月該集團掛牌的東風廣場二

手房相比，此次掛牌均價下跌２７％。

報道引述廣州輕工集團相關負責人回應稱，這是正常的資產處理；考慮到房地產不是公司的

主業，過去這幾年一直在陸續處理房產資產。

報道並引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，國企拋售二手房產，一方面是

國企對持有的不動產物業有著「國有資產增值保值」的責任，當這些不動產價格出現波動時，國

企就會面臨繼續持有還是掛牌出讓的選擇。另一方面，當不動產的價格波動、金融機構對房地產

風險的擔憂，讓不動產的融資功能減弱，如果這些國企承擔著基礎設施建設、民生補短板等公共

職能，此時他們選擇出售不動產來獲得資金作為項目資金本，「這也是國企承擔社會責任的表現

」。（ｓｌ）

