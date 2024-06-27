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27/06/2024 14:42

《Ａ股異動》山東墨龍Ａ一度跌停，現報１﹒４４元人幣

　　《經濟通通訊社２７日專訊》山東墨龍Ａ股（深：００２４９０）曾一度跌停，跌停價
１﹒４３元（人民幣．下同），現報１﹒４４元，跌４﹒６％，最高價１﹒５５元；成交
１１１４萬股，成交金額１６６２萬元；量比１﹒１倍，換手率２﹒１％。（ｅｄ）

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