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AH股新聞

27/06/2024 10:39

《行業數據》首５月新能源重卡銷量逾２萬輛，同比增長１３９％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》高工產業研究院（ＧＧＩＩ）日前披露的數據指，２０２４年
前五個月，中國新能源重卡銷量同比增長１３９％至２０７７６輛。
　　其中，純電動重卡是銷量主力，同期累計銷售１９７００輛，同比增長１４２％；燃料電池
重卡和插電混合動力重卡分別銷售９７６輛和１００輛。
　　高工產業研究院分析稱，部分城市為實現「雙碳」目標加大推廣力度、純電動重卡全生命周
期成本優勢逐漸凸顯、動力電池技術提升等原因，共同促成新能源重卡銷量大幅提升。
　
＊　新能源重卡賽道內資本持續活躍＊
　
　　值得一提的是，在新能源重卡賽道，資本持續活躍。新能源重卡企業零一汽車本周二（２５
日）宣布完成Ａ１輪融資。此次融資由上海初速度、辰韜資本、天善資本、國發文鑫等聯合完成
，投資金額近億元（人民幣．下同）。
　　今年４月，新能源重卡新勢力葦渡科技完成１﹒１億美元Ｂ輪融資，投資方包含匯豐銀行
ＨＳＢＣ、世界工業地產巨頭嘉民集團（Ｇｏｏｄｍａｎ　Ｇｒｏｕｐ）等。
　　再早一點的３月初，質子汽車完成Ａ輪融資３﹒８億元，投後估值４４億元。質子汽車董事
長王釗表示，未來三到四年，新能源重卡可能會複製新能源乘用車在２０２０年到２０２２年間
的發展過程，滲透率快速提高，所以現在受到各類資本重視。（ｌｃ）

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