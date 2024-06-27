《行業數據》首５月新能源重卡銷量逾２萬輛，同比增長１３９％

《經濟通通訊社２７日專訊》高工產業研究院（ＧＧＩＩ）日前披露的數據指，２０２４年

前五個月，中國新能源重卡銷量同比增長１３９％至２０７７６輛。

其中，純電動重卡是銷量主力，同期累計銷售１９７００輛，同比增長１４２％；燃料電池

重卡和插電混合動力重卡分別銷售９７６輛和１００輛。

高工產業研究院分析稱，部分城市為實現「雙碳」目標加大推廣力度、純電動重卡全生命周

期成本優勢逐漸凸顯、動力電池技術提升等原因，共同促成新能源重卡銷量大幅提升。



＊ 新能源重卡賽道內資本持續活躍＊



值得一提的是，在新能源重卡賽道，資本持續活躍。新能源重卡企業零一汽車本周二（２５

日）宣布完成Ａ１輪融資。此次融資由上海初速度、辰韜資本、天善資本、國發文鑫等聯合完成

，投資金額近億元（人民幣．下同）。

今年４月，新能源重卡新勢力葦渡科技完成１﹒１億美元Ｂ輪融資，投資方包含匯豐銀行

ＨＳＢＣ、世界工業地產巨頭嘉民集團（Ｇｏｏｄｍａｎ Ｇｒｏｕｐ）等。

再早一點的３月初，質子汽車完成Ａ輪融資３﹒８億元，投後估值４４億元。質子汽車董事

長王釗表示，未來三到四年，新能源重卡可能會複製新能源乘用車在２０２０年到２０２２年間

的發展過程，滲透率快速提高，所以現在受到各類資本重視。（ｌｃ）

